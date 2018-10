Bolsonaro menciona Manacapuru em primeiro discurso como presidente

Manaus - Eleito com 55,4% dos votos, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, faz um pronunciamento em sua página no Facebook, neste domingo (28).

Ao lado da esposa e de uma tradutora de libras, Bolsonaro foi taxativo ao dizer que “não poderemos mais flertar com o socialismo, com o comunismo, com o populismo e o extremismo da esquerda”.

Durante sua fala, Jair Bolsonaro agradeceu “o apoio, a consideração, as orações e a confiança que o povo brasileiro depositou nele”. E afirmou que durante sua campanha sempre soube para onde estava indo e agora, depois de eleito, sabe para onde que ir.

Bolsonaro finalizou seu pronunciamento afirmando que “missão não se escolhe, não se discute, se cumpre”, e terminou a publicação na rede social com uma salva de palmas pela democracia.

Ao citar um versículo da bíblia, Bolsonaro mencionou o município de Manacapuru ( a 89 km de Manaus). "Fazendo um pequeno aparte. Nada mais gratificante de que quando estive em Manacapuru, coração da Amazônia, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração”.

Em menos de 30 minutos, o ao vivo já tinha cerca de 2 milhões de visualizações, 377 mil reações, mais de 160 mil compartilhamentos e diversos comentários.

