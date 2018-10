Wilson Lima cumpre agenda no primeiro dia como governador eleito

Manaus - No primeiro dia como governador eleito do Amazonas, Wilson Lima (PSC) encontrou-se com eleitores e deu entrevistas a emissoras de rádio e TV da capital e do interior.

O primeiro compromisso foi uma entrevista para uma rádio de Manaus às 6h30 desta segunda-feira (29). Wilson Lima agradeceu aos eleitores de todo o estado, destacando o total de mais de 1 milhão de votos recebidos.

Em seguida, Wilson Lima visitou a Feira da Banana, no centro de Manaus. Ao ser recebido por feirantes, fez um discurso improvisado e reafirmou que a caminhada dos próximos anos está apenas começando.

"Eu acompanho muito de perto a vida e a realidade das pessoas e eu não vou sossegar enquanto não contribuir para melhorar a qualidade de vida da população em todos os aspectos", disse o novo governador do Amazonas.

Na Feira da Manaus Moderna, também no centro da capital, Wilson Lima conversou com os eleitores e foi abraçado por feirantes. Na oportunidade, falou sobre uma das prioridades do seu governo: diminuir a fila de exames e consultas na rede pública de saúde.

Em outras entrevistas, Wilson Lima reconheceu a contribuição do atual governador Amazonino Mendes por toda a vida pública.

O governador eleito falou sobre os empregos perdidos na Zona Franca de Manaus e sobre como a população deverá estar preparada para a revolução industrial 4.0.

"Precisamos de técnicos vigilantes com tudo que acontece no nosso Polo Industrial, para que nenhum emprego a mais seja perdido", disse ele.

Sobre articulações políticas, Wilson garantiu que deverá abrir diálogo com deputados estaduais, federais e senadores. "Ninguém faz nada sozinho, a gente governa junto", afirmou.

Carlos Almeida

Vice-governador eleito visita Defensoria Pública na manhã desta segunda-feiraEleito vice-governador do Estado do Amazonas na chapa encabeçada pelo jornalista Wilson Lima (PSC), o defensor público Carlos Alberto Almeida Filho (PRTB) esteve na manhã desta segunda-feira (29) na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) numa visita institucional de agradecimento aos colegas de trabalho e, também para cuidar da sua licença legal da função.

Defensor público de carreira, Carlos Alberto Almeida Filho decidiu ingressar na política neste ano, quando se filiou ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e anunciou seu nome na disputa majoritária.Além da visita institucional, o vice-governador eleito também foi cuidar dos trâmites de sua licença do cargo para poder ser empossado, em janeiro de 2019, na vice-governança.

*Com informações da assessoria

