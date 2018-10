Wilson Lima divulga nomes que integrarão sua equipe de transição

Manaus - O novo governador eleito no Amazonas, Wilson Lima (PSC), divulgou os nomes que irão compor a equipe de transição do governo de Amazonino Mendes (PDT) para a nova administração, que inicia em 1º de janeiro de 2019. Entre eles estão o filósofo, escritor e jurista Gabriel Chalita e os já correligionários deputados estadual Luiz Castro (Rede Sustentabilidade) e o vice-governador eleito, defensor público Carlos Almeida (PSC).



Os nomes foram divulgados na tarde desta terça-feira (30), no Quality Hotel, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Outros nomes envolvidos são do economista Humberto Laudares, especialista em políticas públicas e desenvolvimento, PhD em economia, e que deve assumir a liderança da equipe. Humberto e Gabriel já estão em Manaus e compõem a mesa com Wilson Lima, Luiz Castro e Carlos Almeida.

Nesta quarta-feira (31), desembarcam na capital para completar o time de transição o médico infectologista e especialista em Aids David Uip. Nos próximos dias também chega a Manaus o general reformado do exército Franklimberg de Freitas, que já foi chefe de Operações do Comando Militar da Amazônia (CMA) e presidente interino da Funai (Fundação Nacional do Índio).

Humberto conta ainda no currículo o histórico de ter participado do processo de transição de governos nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Tanto Gabriel Chalita quanto David Uip já foram secretários de educação e saúde, respectivamente, no governo do Estado de São Paulo.

Os nomes serão encaminhados para iniciar o rito de transição, em sequência à publicação do decreto. Wilson foi questionado pela imprensa do porquê de escolher três integrantes da equipe que são de fora do Amazonas.

“São pessoas que acreditam na mudança, na forma de fazer política e experiência em outros estados, tendo êxito nos trabalhos realizados e, claro, conhecendo a nossa realidade e entendendo como é a Amazônia. Eles tiveram sucesso na administração pública”, destacou o governador eleito.

Wilson mais uma vez disse que o seu secretariado será divulgado em um momento oportuno | Foto: Márcio Melo

Perguntado se o governo novo vai dar prosseguimento às obras do Governo de Amazonino, que já estão em andamento, Wilson disse que a prioridade é dar continuidade, mas antes analisando as condições financeiras que o Governo se encontra.

“Imagino que as obras que estão acontecendo, começaram porque tinham orçamento suficiente. Mas vamos dar continuidade às obras fundamentais, principalmente aquelas do interior do Estado", detalhou Lima.

Sobre o questionamento de que Gabriel Chalita teria tido seu nome relacionado às citações da empresa JBS em casos de corrupção, Wilson afirmou que uma das prioridades do novo Governo é colocar pessoas honestas na equipe. “Tivemos o cuidado de colocar pessoas com a lisura necessária e que não esteja respondendo a nenhum processo”.

Em seguida, Chalita afirmou que não responde a nenhum processo ou inquérito e nem foi ouvido pela Justiça, e que em nenhum momento foi citado como tendo pedido dinheiro para campanha, e sim de outra pessoa que havia solicitado. “Todo mundo na vida pública tem seu nome envolvido em uma série de coisa”, reforçou.

A primeira medida do governador eleito quando assumir a administração do Amazonas será de tentar zerar as filas da saúde, que, segundo ele, tanto incomoda o povo. "Não aguentamos mais ver pessoas morrendo nas filas aguardando um tratamento de hemodiálise, por exemplo. Vamos trabalhar incansavelmente para mudar essa realidade", completou.

