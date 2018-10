Parlamentares do AM repercutem eleição de Wilson e Bolsonaro

Deputado Luiz Castro (REDE), parabenizou o governador eleito e destacou que sua vitória sinaliza o rompimento com o grupo político que há mais de 40 anos se revezava no poder | Foto: Divulgação/Aleam

Manaus - O resultado do pleito que elegeu Wilson Lima (PSC) governador do Amazonas e Jair Bolsonaro (PSC) presidente da República no último domingo (28) repercutiu entre os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Durante a primeira sessão da semana, realizada ontem (30), os parlamentares subiram à tribuna para comentar a vitória dos novos representantes do estado e país, respectivamente, a partir de janeiro de 2019.



O deputado Luiz Castro (REDE), que disputou o senado na coligação “Transformação por um novo Amazonas’’, de Wilson Lima, parabenizou o governador eleito e destacou que sua vitória sinaliza o rompimento com o grupo político que há mais de 40 anos se revezava no poder e exercia soberania sobre a máquina pública do estado.

“Eu quero repercutir a grande vitória de Wilson Lima e Carlos Almeida (PRTB) para o Governo do Estado, com uma ampla votação na capital e também no interior. É um novo momento que se inaugura na história política amazonense”, afirmou.

O presidente da Aleam e candidato ao governo no primeiro turno, David Almeida (PSB), se manifestou por meio de nota, onde parabenizou os novos governador e presidente e desejou a êxito a ambos. Terceiro colocado no primeiro turno, o deputado ressaltou que os dois representantes cumpram suas promessas para com a população.

“Quero o bem para o meu País e para o meu Estado, independentemente dos eleitos. Que eles cumpram com as suas promessas de desenvolvimento econômico e social e ouçam as reais demandas da população. Que governador e presidente nunca retroajam quantos às conquistas da população. Ao final, diante de uma eleição ordeira, ganhou a democracia, o estado democrático de direito”, disse.

Líder governista na Aleam e deputado reeleito, Dermilson Chagas (PP) reafirmou que sua postura como parlamentar continuará sendo de discussão e proposição de pautas que beneficiem a população amazonense.

“Quero que o meu estado cresça e siga para frente na economia, educação, saúde e segurança. O Wilson é o nome novo, cheio de gás, e por isso, vamos aguardar e torcer pelos seus projetos que possam favorecer a população do nosso estado, principalmente do interior”, afirmou.

Eleito suplente de Plínio Valério (PSDB) no Senado, o deputado Carlos Alberto (PRB) parabenizou os novos representantes e disse acreditar que haverá mudanças nas áreas de educação, saúde e segurança nas novas gestões.

“Vivemos essa grande expectativa de melhoras para o povo brasileiro em geral”, frisou.

Zé Ricardo (PT), recém-eleito deputado federal, elogiou a vitória de Wilson Lima por quebrar a hegemonia política no Amazonas e disse que a esperança é de que faça um governo com participação popular e transparência nos gastos. Oposição de Jair Bolsonaro, que derrotou o petista Fernando Haddad no segundo turno, o deputado apresentou ressalvas à sua vitória.

“Espero que ele não faça tudo o que falou e prometeu em campanha; caso contrário, será um desastre para o país”, completou.

Reeleito para exercer o oitavo mandato consecutivo, Belarmino Lins (PP), destacou que, passadas as eleições, o momento é de respeito ao resultado das urnas.

“Tanto o novo governador Wilson Lima, quanto nós, parlamentares, devemos saber superar divergências e buscar convergências, paz e harmonia, em nome do equilíbrio entre os poderes constituídos, mas, principalmente, em nome da população que espera o melhor de todos nós”, assinalou.