Mais votada, deputada eleita Mayara Pinheiro pode ter registro cassado

Mayara Pinheiro, filha de Adail Pinheiro, recebeu mais de 50 mil votos durante eleições 2018 | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu investigação contra o ex-prefeito Adail Pinheiro e contra a atual vice prefeita de Coari (a 370 quilômetros de Manaus), Mayara Pinheiro (PP), que é filha de Adail.



O ex-político aparece em um vídeo durante comício da campanha, realizado no dia 3 de outubro, pedindo votos para a então candidata. Adail Pinheiro foi condenado pelos crimes de estelionato, corrupção ativa e teve os direitos políticos suspensos. A Polícia Federal instaurou investigação sobre o caso, já que ele não poderia ter participação no pleito, pelas condenações a que responde.

Proibição

O artigo 337 do Código Eleitoral proíbe a participação de estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos. O delito prevê pena de seis meses, além de pagamento de multa.

Deputada mais votada

Mayara Pinheiro foi eleita no último pleito como deputada estadual mais votada do Amazonas, com mais de 50 mil votos e poderá ter o registro cassado, por violação eleitoral. Ela foi arrolada no artigo 337 do Código Eleitoral e no artigo 29 do Código Penal e Adail Pinheiro no artigo 337 do Código Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral fixou, ainda, a quantia de R$ 100 mil a serem pagos pelos denunciados para a reparação dos danos causados pela infração.

A portaria de abertura do procedimento de investigação, datada do dia 5 de outubro, foi publicada na edição de segunda-feira (29) do Diário Oficial do Ministério Público Estadual (MP-AM). No documento, o promotor informa que a denúncia chegou a ele por meio de Polícia Federal.

Outro lado:

Em nota, Mayara Pinheiro informa que não é ilegal a participação do pai na campanha. Confira a nota na íntegra:

Recebo com surpresa a informação, veiculada na imprensa, de que o Ministério Público Eleitoral teria instaurado um procedimento de investigação sobre a divulgação de um vídeo feito pelo meu pai e veiculado em nosso último comício em Coari. Por não se tratar de nenhuma ilegalidade, esclareço:

1- Tratou-se de vídeo enviado pelo meu pai Adail Pinheiro que, mesmo com os direitos políticos suspensos, no momento, possui a garantia constitucional da liberdade de expressão e o fez em favor de sua filha, não havendo qualquer incompatibilidade legal na conduta de um pai em apoiar sua própria filha.

2- Quanto a alegação de descumprimento do art. 337 do Código Eleitoral, informo que, preventivamente, consultei minha assessoria jurídica, que sem qualquer sombra de dúvidas autorizou a veiculação do vídeo. Conforme eles o dispositivo legal apontado, não foi recepcionado ao ordenamento jurídico inaugurado com a Constituição de 1988. E já há uma decisão sobre o mesmo assunto no Tribunal Superior Eleitoral (Respe 7735688-67/GO), além de vários julgados.

3- Foi respeitando a Justiça, em especial, a Justiça Eleitoral do nosso Estado do Amazonas, que realizamos uma campanha bonita, dentro da legalidade e respeitando todas as orientações eleitorais. Por isto, não há qualquer ilegalidade a ser atribuída a mim, já que estou determinada a fazer o certo por ser o certo. Manifesto-me com a serenidade esperada de uma agente política, na certeza de que o direito de expressão de um pai em favor de uma filha é compatível com a tão defendida liberdade de expressão presente na nossa Constituição e não merece qualquer reprimenda legal.

Dra. Mayara Pinheiro

Deputada Estadual Eleita

Leia mais:

Mayara Pinheiro, filha de Adail Pinheiro é deputada mais votada no Amazonas

Propaganda irregular de vice-prefeita de Coari é removida na internet