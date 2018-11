Criação de superministério de Bolsonaro acende alerta na ZFM

Polo Industrial de Manaus | Foto: Agência Brasil

Manaus - A possível criação do novo Ministério da Economia, que reunirá as atuais pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, foi tema desta quarta-feira, 31, de pronunciamento do deputado Adjuto Afonso (PDT), que apelou à bancada federal do Amazonas, para redobrar a vigilância quanto ao Polo Industrial de Manaus.

Deputado estadual Adjuto Afonso | Foto: Divulgação

Para o deputado, as medidas irão retirar incentivos e competitividade do Polo Industrial. "Quero externar a minha preocupação e dizer que a nossa bancada, hoje, renovada, precisa estar vigilante com essas mudanças, que podem sim, prejudicar a Zona Franca de Manaus. Além dos que permanecem nos cargos, temos um novo senador que foi eleito, seis deputados novatos, que precisam se integrar e estarem vigilantes", disse o deputado.

Para Serafim o poder da Suframa será diminuído | Foto: Divulgação

O deputado Serafim Corrêa já havia alertado na quarta-feira que quem vai definir o Processo de Produção Básico (PPB), a partir da criação do superministério, será a Fazenda, e que isso será muito ruim para a Zona Franca. "Não precisa nem aguardar, o poder da Suframa ficará menor ainda", disse Serafim.

Para o deputado José Ricardo (PT) a Zona Franca de Manaus está ameaçada | Foto: Divulgação

Para o deputado José Ricardo (PT) a Zona Franca de Manaus está ameaçada “Se o cotado futuro ministro da Fazenda for mesmo empossado (Paulo Guedes), a Zona Franca estará frontalmente ameaçada. Eles defendem a redução de subsídios e incentivos fiscais generosamente concedidos a certos segmentos da atividade econômica. E esse é o grande diferencial da ZFM. Além disso, Paulo Guedes também defende a privatização da Eletrobrás, Petrobrás, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o que, para muitas cidades, incluindo as do Amazonas, resulta num grande prejuízo social e econômico”, disparou.

Para Nelson Azevedo, vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), o cenário que pode ser montado no próximo governo é preocupante. " Por conta da importância da ZFM e o que ela representa para a economia do estado devemos olhar isso com preocupação. A federação e os empresários estão analisando como explicar para o futuro governo a importância do projeto para a região, para que não venham medidas que possam nos prejudicar".

Saiba mais:

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, (PSL), anunciou, através do coordenador de sua campanha, Paulo Guedes, que deverá criar o superministério na área da economia. Para os parlamentares, a medida coloca em risco os subsídios do setor industrial local. A preocupação é que o novo ministério não tenha um olhar especial para a Zona Franca de Manaus (ZFM),que gera milhares de emprego na região.

Leia mais:

Bolsonaro vai criar superministério da economia

Governo Bolsonaro: Meio ambiente e agricultura num único ministério é tiro no pé