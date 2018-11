Após as eleições, disputa na Aleam acirra cenário político no AM

Dos 24 deputados, pelo menos quatro já despontam como candidatos: Berlamino Lins (PP), Dermilson Chagas (PP), Serafim Corrêa (PSB) e Josué Neto (PSD) | Foto: Lion

Passado o pleito que elegeu Wilson Lima (PSC) governador do Amazonas, uma nova eleição promete acirrar o cenário político amazonense: a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Dos 24 deputados, pelo menos quatro já despontam como candidatos: Berlamino Lins (PP), Dermilson Chagas (PP), Serafim Corrêa (PSB) e Josué Neto (PSD).

A eleição para definir quem comandará o parlamento estadual amazonense será realizada no dia 1º de fevereiro.

Articulação

Desde antes do segundo turno, o nome de Serafim Corrêa já era especulado como o possível dono da cadeira presidencial.

Além de ter feito campanha para Wilson Lima, ele é próximo de Luiz Castro (Rede), cotado para assumir a Casa Civil do governo e conselheiro do governador eleito.

Nome de respeito

Sarafa tem experiência no parlamento e é um profundo conhecedor da administração pública. Ele conta com o respeito dos colegas, que o veem como um conselheiro.

Articulação 2

Presidente da Aleam em duas oportunidades, Josué Neto não confirma sua participação no pleito, mas já se articula nos bastidores. Ele tem conversado, principalmente, com os novos eleitos.

Esta semana, foi visto almoçando com Roberto Cidade (PV).

Sempre ele

Belão, que já comandou a Aleam três vezes, será mais uma vez candidato. Inicialmente de oposição, já que integrou a base de Amazonino Mendes (PDT), Belarmino, como sempre fez em sua histórica política, deve mudar de lado e fazer parte da base de apoio de Wilson Lima.

Corre por fora

Dos cotados, quem corre por fora é Dermilson Chagas. Terceiro mais votado nas eleições, ele deu entrevistas a portais locais revelando seu desejo. No entanto, com a derrota de Amazonino, o sonho ficou distante.

Ensaio

Dermilson inclusive fez um ensaio. Na ausência de David Almeida (PSB), na semana seguinte após as eleições, o parlamentar sentou na cadeira presidencial e comandou por alguns minutos a sessão, mesmo sem fazer parte da mesa diretora.

Decisão de Wilson

Por mais que se articulem nos bastidores, a verdade é que a palavra final será de Wilson Lima. Quem ele indicar, deve ser o próximo presidente.

Mesa diretora

A partir da próxima legislatura, a mesa diretora da Aleam contará com dez cargos, dois a mais que a atual configuração.

É que os cargos de ouvidor e corregedor foram desmembrados e foi incluída a função de 3º secretário.

PIM em risco

Os deputados estaduais David Almeida (PSB), José Ricardo (PT), Serafim Corrêa (PSB) e Adjuto Afonso (PDT) subiram à tribuna da Aleam ontem (31) e mostraram preocupação quanto à continuidade da Zona Franca de Manaus (ZFM), após Jair Bolsonaro sinalizar a criação de um Superministério de Economia.

Inviabilidade

De acordo com os parlamentares, a fusão dos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria de Comércio acarretará em risco para a Suframa, que atualmente está na estrutura do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.

Calma!

À CONTEXTO, o presidente regional do PSL – partido de Bolsonaro -, Ubirajara Rosses, afirmou que opositores estão tentando causar medo nos amazonenses e destacou o compromisso do presidente eleito com a continuidade do modelo.

- Os políticos que falaram sobre isso são todos de esquerda, então já tem que dar um desconto. O que vale é a palavra do presidente que afirmou que o modelo foi construído pelos militares e vai ser preservado e melhorado pelos militares -

Brasil competitivo

O Brasil foi o país da América Latina que mais melhorou a sua competitividade no último ano. Os dados são do relatório Doing Business 2019 (“Fazendo Negócios 2019”), do Banco Mundial, um dos principais do ramo no mundo, que foi divulgado ontem (31).

Subindo

O Brasil subiu 14 posições e ficou na 109ª posição entre 190 países. O país mais bem avaliado da região foi o México, em 54º lugar, seguido pelo Chile, em 56º.

A Venezuela ficou em 188º lugar.

