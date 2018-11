Assembleia recebe visita de deputados eleitos no Amazonas

| Foto: Fabiane Morais

Manaus - Dez dos 12 novos deputados eleitos, para a próxima a legislatura (quadriênio 2019-2022), visitaram nesta quinta-feira (1), a Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (Aleam).



Na ocasião, os parlamentes, se familiarizaram com o plenário Ruy Araújo, espaço onde acontecem as sessões e percorreram os andares, onde estão distribuídos os gabinetes. Posteriormente, eles serão convocando para participar do sorteio das salas, em que ficarão com suas equipes.

Estiveram presentes ao encontro os deputados Carlinhos Bessa (PV), Álvaro Campelo (PP), Felipe Souza (PHS), Terezinha Ruiz (PSDB), Fausto Júnior (PV), Joana Darc (PR), Saullo Vianna (PPS), Wilker Barreto (PHS), Delegado Péricles (PSL), Roberto Cidade (PV) e Doutora Mayara (PP).

Os deputados foram recebidos pelo presidente da casa, o deputado estadual David Almeida (PSB), que parabenizou a chegada dos novos parlamentares e sinalizou sobre ambiente de trabalho tranquilo e de ótima convivência. “Estamos aqui à disposição de todos para que conheçam a Casa de Leis, os trâmites de projetos e gabinetes. Acredito que será uma transição normal”, comentou.

David Almeida disse esperar que os posicionamentos dos novos deputados sejam, fundamentados na vontade popular, já que a população havia dado um recado nas urnas, sobre a reprovação do continuísmo.

David Almeida assinalou que espera que os posicionamentos dos novos deputados sejam verdadeiramente fundamentados na vontade popular, pois houve um recado do povo muito claro nas urnas dando um não ao continuísmo. “A vinda de vocês aqui se faz necessária para conhecimento e se ambientar à nova Casa e possam ter acesso a todas as informações pertinentes ao mandato que vocês irão exercer a partir do dia 1° de janeiro de 2019. Esta Casa, hoje, vive um momento ímpar e a responsabilidade dos senhores e senhoras é fundamental para o processo democrático no Estado do Amazonas”, destacou.

A deputada Terezinha Ruiz (PSDB), que retorna à Aleam, foi a porta-voz do grupo e destacou que este é um momento importante para os novos eleitos.

“Conhecer a estrutura da Assembleia para nós traz certa ansiedade e preocupação, principalmente, para quem é de primeiro mandato e passa a receber novas informações, diferentes das que habitualmente ocorrem na Câmara Municipal de Manaus (CMM), mas a responsabilidade é a mesma”.

