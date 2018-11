Governador eleito Wilson Lima passa mal e dá entrada em hospital

Manaus - O governador eleito do Amazonas, Wilson Lima (PSC) deu entrada em hospital da capital com fortes dores no peito, na noite desta quinta-feira (1º). Segundo informações confirmadas pela assessoria, Wilson já passou por exames e deve ficar até o fim da noite na unidade médica por precaução.

Ainda segundo a assessoria, Lima sentiu palpitação e foi levado ao hospital Check Up, na rua Paraíba, no bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul e passou por exames, incluindo um hemograma. Segundo os médicos, Wilson Lima teve um pico de pressão. Ele realizou uma bateria de exames que atestaram a elevação da pressão arterial, mas o quadro geral de saúde é bom.

Wilson Lima deverá passar por uma segunda bateria de exames. O futuro governador passa bem, mas deve permanecer por mais duas horas no hospital por precaução.

Eleito no pleito de 28 de outubro, Wilson Lima prepara-se para assumir o governo do Amazonas em janeiro, após ser eleito com mais de 1 milhão de votos, em disputa com o candidato Amazonino Mendes (PDT).

Confira a nota completa da assessoria:

Na noite desta quinta-feira (1), após cumprir agenda institucional, o governador eleito, Wilson Lima, sentiu uma leve dormência no braço e tonteira. A equipe que o acompanhava achou melhor levá-lo ao médico em uma clínica da cidade para a realização de exames.

Segundo os médicos, Wilson Lima teve um pico de pressão. Ele realizou uma bateria de exames que atestaram a elevação da pressão arterial e que o quadro geral de saúde é bom.

Após a medicação, uma nova aferição comprovou que a pressão arterial está dentro da normalidade. Por precaução, os médicos realizarão novos exames.

Se estes também atestaram o bom quadro de saúde, Wilson Lima receberá alta ainda esta noite.

Uma das possíveis causas do mal estar é o cansaço extremo devido a intensa campanha eleitoral e continuidade de agenda lotada ao longo desta semana.

Assessoria Governador eleito Wilson Lima

