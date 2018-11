Vídeo: Wilson Lima pode ser impedido de realizar concursos públicos

| Autor: |TV EM TEMPO

Manaus - A partir de primeiro de janeiro de 2018, Wilson Lima, o governador eleito do Amazonas pode ser impedido de realizar concursos públicos, aumentar salários dos servidores do estado e até mesmo contratar empréstimos e celebrar convênios.

O cenário ocorre devido o atual governo de Amazonino Mendes ter ultrapassado o limite de gastos com folha de pagamento, o chamado limite prudencial e isso pode comprometer o orçamento futuro.

Na foto governador eleito Wilson Lima. Impedimentos podem surgir em relação ao orçamento para governador eleito Wilson Lima, devido governo de Amazonino Mendes estar no limite prudencial de gastos | Foto: Ione Moreno

Segundo a lei de responsabilidade fiscal, os governos estaduais não podem ultrapassar 95% do teto máximo para gastos com pessoal. O chamado limite prudencial é de 49% da receita corrente líquida do poder executivo. Segundo o último relatório fiscal apresentado pela Secretaria Estadual de Fazenda, o Amazonas gastou mais do que devia.



Na matéria da TV Em Tempo, o deputado estadual Serafim Corrêa explica as restrições orçamentárias para o próximo governador.

Deputado Estadual Serafim Corrêa | Foto: Divulgação

Além de deputado estadual, Serafim é economista e já foi prefeito de Manaus. Para ele, a folha de pagamento do Amazonas está inchada. São aproximadamente 6 mil cargos comissionados que precisam ser cortados para equilibrar os gastos e, com isso, o próximo governo não ficar engessado.



Wilson lima não pretende assumir o governo com problemas de orçamento. Para isso, precisa que a equipe de transição tenha acesso aos dados fiscais do estado e já adotar providências para a gestão que irá assumir.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

