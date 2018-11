Políticos do Amazonas já estão 'de olho' em 2020

Manaus - Com o resultado das eleições gerais deste ano, o tabuleiro político do Amazonas começa a se movimentar para o pleito municipal de 2020. Nos bastidores, avalia-se que pelo menos cinco nomes podem vir a disputar a prefeitura de Manaus. Na lista, figuram políticos que obtiveram destaque no pleito deste ano.



São eles o deputado estadual Luiz Castro (Rede), o deputado estadual José Ricardo (PT), o vice-prefeito licenciado de Manaus, Marcos Rotta, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), e o vereador Chico Preto (PMN).

Nomes não tão novos na política, mas reforçados pelo bom êxito nas urnas em 2018, como é o caso do petista José Ricardo, mais votado no Amazonas para o cargo de deputado federal em 2018, com um total de 197 mil votos, e de seu colega de parlamento, deputado estadual Luiz Castro, que obteve uma expressiva votação para o Senado, um total de 569.784 votos.

Questionado sobre a possibilidade de ser candidato à Prefeitura de Manaus em 2020, o recém-eleito deputado federal José Ricardo afirmou que o assunto ainda não foi cogitado pelo partido e sua prioridade no momento é concluir o mandato na Aleam e executar seu cargo em Brasília a partir de 2019. No entanto, ele defende que o PT comece a se articular acerca das eleições municipais no próximo ano.

“Penso que o PT deve começar a debater problemas e apresentar propostas para a cidade por meio de seminários temáticos. No momento, estou focado em finalizar meu mandato como deputado estadual e planejar as ações que devo desenvolver em Brasília a partir do próximo ano, como me posicionar contra leis que tirem os direitos dos trabalhadores”, disse.

Luiz Castro pode obter mais destaque nas eleições de 2020, levando em conta seu bom desempenho na corrida pelo senado. Membro da coligação “Transformação por um novo Amazonas”, que elegeu Wilson Lima (PSC) governador do Estado, o conselheiro político e membro da equipe de transição da nova gestão pode se colocar na disputa com o possível apoio da máquina do Estado. A reportagem não obteve retorno do parlamentar sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

Lado a lado na disputa pelo governo em 2018, David Almeida e Chico Preto podem trilhar candidaturas separadas pela prefeitura. O presidente da Aleam, cujo mandato termina em janeiro do próximo ano, recebeu propostas de apoiadores para se lançar candidato à prefeitura dos municípios de Itacoatiara e Manacapuru, onde recebeu a maior quantidade de votos válidos no primeiro turno, com 17.960 e 18.064 votos, respectivamente.

Já Chico Preto, que atualmente é vereador na CMM, informou que seu principal objetivo é alcançar cargos majoritários e que possui interesse em disputar a prefeitura de Manaus. A participação na última eleição, de acordo com o parlamentar, foi a porta de entrada para a disputa de um cargo maior. “O que estava ao meu alcance para contribuir com a população no cargo de deputado estadual e vereador, foi feito. Já fiz meu melhor e quero fazer mais, por isso almejo cargos majoritários, como a prefeitura, a partir de agora”, explicou.

Vice-prefeito de Manaus licenciado e sem partido, Marcos Rotta decidiu que ainda não vai se posicionar a respeito do seu futuro político.

Para o cientista político Helso do Carmo, participar do próximo processo eleitoral é uma questão de sobrevivência para alguns nomes. Ele analisa que o apoio de Arthur Virgílio (PSDB), que não poderá ser reeleito, pode vir a ser um fator de peso para o candidato apoiado por ele, bem como o de Wilson Lima. Também avalia que nomes como o de Omar Aziz (PSD) e Amazonino Mendes (PDT) não devem figurar em 2020 devido ao baixo número de votos este ano.

“Aqueles que foram bem colocados na última eleição, como David Almeida e José Ricardo, podem ser candidatos em potencial. Há a possibilidade de formação de uma chapa da esquerda também. O político, por questão de sobrevivência, tem que ser participativo; seu nome tem que estar ativo. É importante lembrar que, apesar do prefeito Arthur Virgílio não se candidatar, seu apoio tem peso. Assim como o de Wilson Lima. Vale ressaltar que Luiz Castro foi bem votado para o Senado e provavelmente será secretário do novo governo, cujo apoio será fundamental numa eventual candidatura. Ele pode vir a ser um forte nome na disputa”, concluiu.