Direito ao voto: presença das mulheres cresce na política

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus -Há 88 anos as mulheres conquistaram o direito de votar, 41 anos depois dos homens. O voto feminino foi instituído no dia 3 de novembro de 1930, porém só foi reconhecido anos depois e mesmo assim, foi uma vitória cheia de simbolismo que faz muitas mulheres irem às urnas até hoje. Essa conquista foi tema de discussão em uma faculdade da capital amazonense.

A reportagem da Tv Em Tempo relembra a conquista histórica das mulheres no campo da política e traz entrevistas com cientistas políticos, além de mostrar depoimentos como o da aposentada Áurea Costa, 103, que deseja que as mulheres se envolvam mais na política .

Participação das mulheres cresce na política

O Brasil é lanterna no ranking dos 193 países com presença feminina na política. Na Assembleia Legislativa, a bancada feminina sobe de uma representante para quatro em 2019, porém como são 24 vagas, a participação feminina ainda é mínima.

