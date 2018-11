Governador eleito Wilson Lima participa de encontro do PSC em Brasília

O presidente nacional do partido, pastor Everaldo Dias Pereira, elogiou a atuação dos eleitos, que demonstraram força ao enfrentar e vencer as adversidades | Foto: Divulgação

Os governadores eleitos pelo Partido Social Cristão, Wilson Lima (Amazonas) e Wilson Witzel (Rio de Janeiro) estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira (7), no gabinete da liderança da sigla, no Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Também estiveram presentes o senador eleito Zequinha Marinho (Pará) e vários deputados federais e estatuais da legenda, na primeira reunião do PSC após o segundo turno das eleições 2018.



O presidente nacional do partido, pastor Everaldo Dias Pereira, elogiou a atuação dos eleitos, que demonstraram força ao enfrentar e vencer as adversidades. "É com muita alegria que, hoje, os recebemos. Sabemos das dificuldades que nortearam suas campanhas. Estivemos ao lado de vocês antes e continuaremos a dar apoio", reiterou.

Wilson Lima, que teve com uma das principais propostas de campanha o combate intensivo e incansável contra o crime em todas as suas modalidades foi enfático ao afirmar que a segurança será prioridade no governo que inicia no dia primeiro de janeiro.

"Bandido não terá vida fácil no Amazonas. Empregaremos todos os dispositivos legais para retirar das ruas quem rouba, fere, mata o cidadão de bem. As emendas parlamentares propostas por senadores e deputados federais para o orçamento de 2019 garantirão os recursos para os investimentos em segurança", afirmou Lima.

No final do mês de outubro, as bancadas do Amazonas no Congresso Nacional e Câmara dos Deputados direcionaram suas duas emendas, no total de R$ 350 milhões, para o governo do Amazonas. Sendo que R$ 150 milhões serão utilizados no monitoramento da tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru) e R$ 200 milhões ficarão a critério do governador eleito para investimentos.

O deputado federal Marcondes Gadelha (PB), primeiro vice-presidente, enfatizou que a escolha do povo pelo novo ocasionou um vendaval de esperança no País, em especial, nos Estados em que os dirigentes são do PSC porque estes tem compromisso com a família.

"Nosso partido está com o peito pipocando de orgulho. Eles acreditaram que a mudança é possível e o povo confiou neles. O Rio de Janeiro enfrenta a corrupção e o poder paralelo. Acreditamos que a firmeza e coragem do Witzel vai combater e vencer o crime. No Amazonas, o desafio é ver naquele Estado que é um verdadeiro País brotar o desenvolvimento. Wilson Lima está preparado para tornar a estrela do Amazonas ainda mais brilhante", afirmou.



A insegurança foi apontada pelo governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como um problema que extrapolou o social e , agora, impacta seriamente a economia do Estado, que tem no turismo um dos principais setores econômicos afetados. "Hoje, os grandes investidores querem ampliar seus negócios porque acreditam na postura rigorosa de combate ao crime organizado.

O nosso grande desafio é abrir uma porta para esses jovens coptados pelos criminosos. Nós vamos dar uma oportunidade para que eles comecem uma nova vida" afirmou Witzel.

