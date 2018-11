Wilson Lima apresenta prioridades do AM para Temer e Eduardo Bolsonaro

Na tarde desta quarta-feira, 7, o governador eleito, Wilson Lima, reuniu-se, em Brasília, com o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), e com o presidente, Michel Temer (MDB), para apresentar demandas do Amazonas, como a urgência de intensificar os mecanismos de segurança a fim de combater a criminalidade, prover serviços públicos de qualidade para a população e a pavimentação de vias que tem importância econômica devido a integração como as BRs 317 e 319.

"Vim a Brasília para me apresentar como um soldado, que tem como missão a defesa das fronteiras e o fortalecimento institucional do Amazonas para fazer frente ao desemprego a partir da implantação de políticas que incentivem a ampliação dos negócios existentes ou instalação de novas empresas na região", afirmou Wilson Lima.

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, agradeceu a visita do governador eleito e firmou compromisso de intermediar um encontro entre os dois líderes.

"Conta com nossa boa vontade para fazer essa conexão com o Palácio do Planalto porque o Amazonas é um Estado chave para o desenvolvimento nacional", finalizou desejando sucesso a Wilson Lima na condução do Estado do Amazonas.

O encontro com o presidente, Michel Temer, foi reservado.

*Com informações da assessoria

