Governadores do Norte defendem controle de fronteiras contra tráfico

O governador eleito do Amazonas, Wilson Lima (PSC), também defendeu um controle das fronteiras para combater a entrada de produtos ilegais no país | Foto: Divulgação

Durante reunião em Brasília, os governadores eleitos do Amapá, Acre e Amazonas defenderam uma ação nacional para combater o tráfico de armas e drogas em regiões de fronteira. O governador eleito do Amazonas, Wilson Lima (PSC), também defendeu um controle das fronteiras para combater a entrada de produtos ilegais no país.

O governador reeleito do Amapá, Waldez Góes (PDT), afirmou que o assunto precisa ser tratado nacionalmente | Foto: divulgação

Ao falar sobre Segurança Pública, o governador reeleito do Amapá, Waldez Góes (PDT), afirmou que o assunto precisa ser tratado nacionalmente. "Estados de fronteira alimentam o narcotráfico para São Paulo e Rio de Janeiro e muitas vezes isso não é comprado como uma tese nacional e ficam os Estados do Rio e São Paulo sofrendo muito, quando deveríamos ter um pacto nacional com relação aos Estados de fronteiras", disse.

Já o governador eleito do Acre, Gladson Cameli (PP), falou em "fechar" fronteiras para combater o tráfico | Foto: Divulgação

Já o governador eleito do Acre, Gladson Cameli (PP), falou em "fechar" fronteiras para combater o tráfico. "Precisamos urgentemente fechar aquelas fronteiras e dar uma segurança", declarou, ao dizer que a fronteira do Acre está "totalmente aberta" e que não há segurança atualmente.

Leia mais:

“Não está de férias e nem trabalha” diz Sidney Leite Sobre Amazonino

Assembleia aprovará PL para governo do AM quitar dívida da saúde]