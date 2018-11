Assembleia Legislativa do AM começará o ano renovada

A análise foi feita pelo deputado Belarmino Lins (PP), durante visita ao diretor-presidente do EM TEMPO | Foto: Lion

Nunca houve uma renovação tão expressiva na Assembleia Legislativa (Aleam) quanto na última eleição. A análise foi feita pelo deputado Belarmino Lins (PP), durante visita ao diretor-presidente do EM TEMPO, empresário de Comunicação Otávio Raman Neves.



Belão observa que cinco deputados não foram reeleitos: Sabá Reis (PR), Platiny Soares (PSB), Vicente Lopes (PV), Wanderley Dallas (SD) e Mário Bastos (PSD). No entanto, entre os que foram derrotados, um foi candidato ao governo do Estado, David Almeida (PSB); outro quase vira senador, Luiz Castro (Rede), e dois se elegeram deputado federal – José Ricardo (PT) e Sidney Leite (PSD).

Sebo nas canelas

Belarmino reconhece que o sentimento de mudança e a onda do novo andaram “ beliscando” os votos deles.

O irmão do Átila teve pouco mais de 30 mil votos e revelou o segredo para driblar a ameaça da não eleição.

— Sebo de Holanda na canela, um tênis novo e muito caminhada no interior.

Nas ondas do Rádio

O presidente da Assembleia, David Almeida (PSB), que saiu das eleições no primeiro turno com 417 mil votos, vai se despedir do Parlamento.

No dia 31 de janeiro de 2019, ele diz bye, bye à vida parlamentar. E aí mergulha de cabeça em novo cenário. Dessa vez pelas ondas de uma rádio FM.

De volta ao começo

Antes de chegar ao cenário político como deputado estadual em 2006, David comandava o programa Juventude e Fé, na Rádio FM do Povo.

Pé no jornalismo

David até iniciou o curso de jornalismo, mas parou e se formou bacharel em direito. Nesse rumo, ele também vai buscar a sua carteira da OAB nesses próximos anos sem mandato.

Sarafa na pole

Se o governador Wilson Lima (PSC) ouvir realmente os conselhos do deputado Luiz Castro (Rede), que marchou ao seu lado na caminhada para a vitória, o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deve ser mesmo o deputado Serafim Corrêa (PSB).

Bom quadro

O ex-prefeito de Manaus, que apoiou David Almeida, do seu partido, mas que, no segundo turno declarou apoio a Wilson, é mesmo um bom quadro.

Competente, sério, ético e sem nódoas, Sarafa não tem nódoas em sua longa ficha no serviço público.

No entanto Serafim, candidato ou não, como velho marinheiro, prefere tocar o barco devagar em prenúncio de temporal.

Bom conselho

Já o deputado Dermilson Chagas (PP), também candidato a presidente da Aleam, confirmou que, se eleito, vai criar o Conselho Social e de Transparência no Poder Legislativo.

Esse conselho, de acordo com o pensamento de Dermilson, seria formado por representantes da FIEAM, FComercio, Conselhos Regionais de Administração, de Contabilidade e de Engenharia, além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM).

Povo no poder

A ideia é de que o setor produtivo, trabalhador e profissionais qualificados sejam ouvidos para contribuir com o Poder Legislativo, beneficiando a população do Amazonas.

— Quero que a Assembleia volte a ser um ganho para o povo do nosso Estado. Essa será a minha administração –, garantiu o parlamentar.

Sínodo para Amazônia

O Papa Francisco decidiu realizar, em outubro de 2019, em Roma, um Sínodo Especial para a Amazônia.

O objetivo principal dessa convocação, segundo comentou o próprio Papa, é identificar novos caminhos para a evangelização das populações que habitam a região.

Nove países

Em documentos preparatórios, o evento foi denominado de “Pan-Amazônia”, no conceito próprio da Igreja, e deverá envolver áreas geográficas de nove países da América do Sul: Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guiana Inglesa e Francesa, Suriname, além do Brasil.

Mirem-se no exemplo

O governador Tião Viana sancionou na última quarta-feira, 14, a Lei nº 3411, que institui a marca Acre Made in Amazônia, para produtos ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no Estado.

Made in Acre

A marca foi desenvolvida em 2012, com uma visão da economia criativa, no projeto Acre Design, parceria do governo do Estado com o POLI.design, Consórcio do Politécnico de Milão.

De propriedade da Agência de Negócios do Estado do Acre (ANAC), a marca Acre Made in Amazônia está registrada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), sob o nº 911134905.

