Orçamento de R$ 5 bilhões da Prefeitura de Manaus será votado dia 17

Manaus - O Projeto de Lei Orçamentária (Ploa 2019), que prevê um orçamento de mais de R$ 5 bilhões para o exercício financeiro da Prefeitura de Manaus no próximo ano, deve ser votado no dia 17 de dezembro. Conforme o presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS), se houver algum imprevisto, a matéria pode ser analisada, no máximo, dias 19 e 20. Antes desse período, os parlamentares terão prazo estendido para apresentarem emendas que podem reduzir ou aumentar o valor da despesa.

Segundo Wilker, o regimento interno preza que as emendas sejam apresentadas num prazo de cinco dias, porém ele irá ampliar esse prazo para que todos os vereadores tenham tempo hábil para apresentarem suas alterações. “Darei um prazo de 15 dias para a apresentação de emendas. Além disso, aprovamos junto à coordenadoria que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nos enviem técnicos para dar suporte aos parlamentares que irão oferecer emendas para infraestrutura da cidade”, disse.



O amparo dos servidores funcionará para nortear os projetos. “Às vezes, as emendas são formuladas e não há como executá-las, porque já surgem natimortas”, acrescentou Wilker, reforçando, ainda, que a matéria será analisada num momento em que não há pendências de requerimentos, nem conteúdos engavetados.



O parlamentar, que já se concentra em ocupar a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), acredita que cumpriu uma etapa importante da CCM como vereador e presidente da Casa. “Não houve escândalos na Casa, tivemos agendas positivas, convênios com poderes e, inclusive, fomos a primeira Casa Parlamentar a aprovar a equipe de transição para uma nova presidência. E isso é muito importante, já que o novo responsável terá pouco dias para se situar com a situação da Casa e assumir compromissos, como pagamentos de folha de pessoal em menos de dez dias”, informou.



Ploa 2018



Neste ano, a Prefeitura de Manaus contou com um orçamento de R$ 4,7 bilhões, com 160 emendas impositivas dos vereadores aprovadas em plenário. Cada vereador teve uma cota de R$ 358.780,00 para destinar às suas emendas. Além da LOA, também foi aprovado na íntegra – e sem emendas -, o Projeto de Lei nº 299/2017, referente ao Plano Plurianual (PPA 2018/2021).



No final de 2017, a Câmara Municipal debateu ao longo de 45 dias, por meio de audiências, as 177 propostas apresentadas pelos vereadores, das quais 160 foram aprovadas após serem analisadas nas Comissões Técnicas de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) da Casa.

