IPAAM registra 132 focos de queimadas na metrópole manauara

uero fazer apelo ao Ipaam para que tome providências. Essas pessoas que estão tocando fogo em florestas são criminosas que precisam responder junto à Delegacia do Meio Ambiente –, cutucou Sarafa | Foto: Lion

No período de 12 a 18 deste mês, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) registrou, através de monitoramento por satélite, 132 focos queimadas nos municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Entre os municípios que registraram maior número de queimadas está Presidente Figueiredo. A terra das cachoeiras entra no ranking com 25 focos; Autazes, com 18; Itacoatiara também com 18; e Novo Airão registrou 15.

Façam alguma coisa!

Bem a propósito, o deputado Serafim Corrêa (PSB) pediu ontem (21) que o Ipaam tome providências a respeito das queimadas frequentes em Iranduba, o que acaba ocasionando intensas cortinas de fumaça em Manaus e no município.

— Quero fazer apelo ao Ipaam para que tome providências. Essas pessoas que estão tocando fogo em florestas são criminosas que precisam responder junto à Delegacia do Meio Ambiente –, cutucou Sarafa.

Queimando árvores

O parlamentar atribuiu o problema ambiental a grupos imobiliários que queimam as árvores depois de derrubá-las.

— Isso gera uma fumaça que prejudica a todos, principalmente os idosos e as crianças.

Cadê o Chico Doido?

Serafim acusou que essa responsabilidade é do prefeito de Iranduba, Chico Doido, que lamentavelmente faz cara de paisagem.

Braga pressiona por BR-319

Requerimento do senador Eduardo Braga (MDB-AM) que solicita a fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de licenciamento da BR-319, com o cálculo, inclusive, de eventual dano aos cofres públicos, recebeu da direção do órgão a orientação para que seja realizada com urgência.

Dinheiro parado

Segundo dados oficiais, já foram investidos mais de R$ 100 milhões em estudos e programas para liberação das obras na via, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

Parcelamento de impostos

Está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei do governo do Estado que visa a estabelecer critérios para o parcelamento e redução de débitos fiscais de impostos.

ICMS e IPVA

Leia-se Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e lmposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Médicos cubanos

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) cobrou providências a serem tomadas em relação à substituição dos profissionais do “Programa Mais Médicos”.

De acordo com o parlamentar, o recado é para o atual governo e para o que vai assumir.

Vão fazer falta

Sinésio disse que os médicos cubanos são muito bem aceitos pela população nos municípios do Amazonas devido ao ótimo atendimento que proporcionam e que deixará de existir com a saída deles.

— Faço visitas constantes às comunidades indígenas nos municípios fronteiriços. Os cubanos realizavam um trabalho de qualidade e bastante elogiado pela população.

Indulto natalino

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou ontem o término do julgamento sobre a constitucionalidade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado.

Quando será?

A retomada da sessão está prevista para quarta-feira (28). O decreto é editado todos os anos pelo presidente da República.

Prefeito condenado

O ex-prefeito de Codajás Agnaldo da Paz Dantas foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver R$ 420 mil aos cofres públicos.

A condenação se deve à omissão da prestação de contas de verbas federais

Contas reprovadas

As contas referentes ao exercício de 2010 da Prefeitura de Anamã foram julgadas irregulares pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)

Paga e não bufa

O colegiado determinou que o prefeito Raimundo Pinheiro da Silva devolva aos cofres públicos valores que passam de R$ 2 milhões em multas, glosas e alcance.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Assembleia Legislativa do AM começará o ano renovada

Petrobras define redução da gasolina, mas os postos não repassaram