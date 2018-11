Ministérios de Bolsonaro já têm generais, juiz e astronauta

Bolsonaro pretende anunciar até o dia 12 de dezembro o seu gabinete ministerial completo | Foto: Lion

Os ministérios do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) já têm generais, deputados federais, economista, ex-juiz, astronauta, diplomata e servidor público. O presidente quer reduzir um total de pastas de 29 para 17, extinguindo algumas e fundindo outras.



Ele confirmou alguns nomes que assumirão ministérios em seu governo, a partir de 1º de janeiro de 2019. Bolsonaro pretende anunciar até o dia 12 de dezembro o seu gabinete ministerial completo e que a ideia é colocar pessoas técnicas nos cargos de primeiro escalão. Alguns escolhidos atuam diretamente no governo de transição.

Mais um

Nessa terça-feira (20), Bolsonaro confirmou seu 10 º ministro - Luiz Henrique Mandetta para o Ministério da Saúde.

Super-guedes

Paulo Guedes deverá comandar um Superministério da Economia a partir de 2019. Onyx Lorenzoni será ministro extraordinário para a transição e futuro chefe da Casa Civil.

Braço da Lava jato

Sergio Moro, conhecido pela Operação Lava Jato, comandará Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Bancada Ruralista

A deputada federal Tereza Cristina, líder da bancada ruralista na Câmara, é a futura ministra da Agricultura

Astronauta

Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, será ministro de Ciência e Tecnologia

Generais no poder

O general Augusto Heleno, oficial da reserva, assumirá o Gabinete de Segurança Institucional.

Já o general da reserva Fernando Azevedo e Silva, assessor do ministro Dias Toffoli, comandará o Ministério da Defesa.

Vão fazer barulho!

Os procuradores do Estado prometem fazer uma mobilização hoje (21), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). E estão tratando o evento como ato de defesa pela valorização dos profissionais.

Olha eu aqui

Segundo a Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam), a luta é para que a classe seja priorizada na escolha do novo procurador-geral do Estado, a ser definido pelo governador eleito Wilson Lima (PSC).

Antes só...

Deputados do PSDB que assumirão uma cadeira na Câmara no próximo ano defendem que o partido adote posição de independência ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) e pedem renovação na sigla.

Arthur já dizia

Aliás, independência é o que prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, já vem cobrando desde o final do ano passado.

Novos tucanos

Os novos tucanos são 13 e vão representar quase metade da bancada do PSDB, que terá ainda 16 reeleitos.

Entre os novatos, 10 exercerão o cargo pela primeira vez; outros três retornarão à Casa, como o atual senador Aécio Neves .

Consciência Negra

Nessa terça-feira (20), uma das Hashtags mais usadas do Twitter Brasil, segundo o trending topics da rede social, foi #ConscienciaNegra.

No Brasil, o feriado é comemorado no dia 20 de novembro em apenas cinco estados: Acre, Amapá, Amazonas, Alagoas e Bahia, o que corresponde a 758 cidades.

Enxugar despesas...

O presidente da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, Felipe Salto, falou aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre a provável evolução do quadro fiscal brasileiro.

... e gerar receitas!

Ele alertou que a economia tem crescido num ritmo considerado lento, enquanto a informalidade aumenta a passos largos.

Corte de despesas

De acordo com Salto, para gerar um dinamismo maior, a solução é promover o ajuste fiscal.

— Em números reais, o Brasil precisaria “enxugar” despesas e gerar mais receitas para gerar mais R$ 300 bilhões.

Mais bancos

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) sugeriu o ingresso de novos bancos no país para abrir financiamentos de longo prazo e microcrédito.

Economês

Só gastou no economês para explicar a ideia.

— Novos players trariam um spread bancário menor. Não há razão para termos uma taxa Selic de 6% e juros reais de 300%. Isso é uma agiotagem oficial.

E tome multa

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) aplicou 626 multas e apreendeu 223 veículos durante a operação “Proclamação da República 2018”.

A ação teve início na última quarta-feira (14/11) e terminou nessa terça-feira (20/11).

Estratégia

O Detran-AM reforçou a fiscalização de trânsito nas saídas da cidade pela AM-010, pela ponte Rio Negro e nas principais vias da cidade, para promover mais segurança, conforto e fluidez no trânsito.

