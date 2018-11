Não saiam de casa sem antes colocar o guarda-chuva debaixo do braço

| Foto: Lion

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) informa que vários municípios têm registrado acumulado de 100 mm de chuva em 24 horas.



Muitas nuvens carregadas vêm crescendo sobre o Norte do Brasil e têm resultado em temporais e grandes acumulados de chuva. Aliás, o pau d´ água começou ontem em Manaus. E, nesta semana, vários municípios do Amazonas e do Acre, em particular, voltaram a ter chuva acima de 100 mm.

Muita água

O INMET também registrou 100,7 mm de chuva em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas, entre as 9 horas da quarta-feira (21) e as 9 horas dessa quinta-feira (22).

Foi o maior volume de chuva do país num período de 24 horas.

Chuva com raios

O excesso de calor e umidade continua deixando o tempo bastante abafado na Região Norte, e as pancadas de chuva com raios vão continuar.

Alerta de temporais

A sexta-feira será com bastante nebulosidade sobre o Amazonas, Rondônia, sul e leste do Pará e o Tocantins.

A chuva será frequente nessas áreas, e há alerta para novos temporais.

Feijoada indigesta

Deputado federal mais antigo da Câmara dos Deputados, o amazonense Átila Lins convidou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida (PSB), para uma feijoada nesta sexta-feira (23), no Cassan.

Feijoada indigesta 2

David já disse sim ao convite.

Mas vale lembrar que o irmão de Átila, Belarmino Lins, é candidato à presidência da Aleam. Belão disputa o apoio de David com o deputado Serafim Corrêa, que deu o PSB para David ser candidato ao governo do Estado neste ano.

Sem reeleição

O candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB-AM) Jean Cleuter, que encabeça a chapa “Nova OAB”, registrou em cartório um dos seus maiores compromissos de campanha: o de não se candidatar à reeleição, caso seja eleito presidente da entidade.

A advogada e professora Omara Gusmão é candidata a vice-presidente na chapa.

Tudo que ela toca...

A designer de joias manauara Rita Prossi, 52, transforma couro de peixe, palha de arumã, madeira, raízes, frutos e sementes em “ ouro e prata”.

Defensora de uma economia sustentável, sem exploração, ela se inspira na fauna e flora amazônicas para criar suas peças, chamadas de biojóias.

... vira ouro!

Há 20 anos, ela mantém uma produção artesanal que exige cuidado, atenção e sensibilidade com o manuseio de cada material utilizado.

— Com a fabricação de biojóias, consigo lucrar e ainda levar renda para o caboclo, o índio e o ribeirinho que fornecem a matéria-prima –, diz Prossi.

Brasil da fraude

Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) estima que 7,8 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses.

Cartão clonado

Os dados mostram que a maior parte das ocorrências (41%) está ligada à clonagem de cartões de crédito.

Outros golpes

De acordo com o levantamento, outros golpes mais comuns envolvem o uso indevido do nome para contratação de empréstimos (12%), falsificação de documentos para abertura de crediário (10%) e pagamento de boletos falsos (10%).

Há ainda pessoas que foram vítimas de clonagem de cartão de débito (7%), falsificação de cheque (7%) e clonagem da placa de veículo (7%).

O ovo da Sepror

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), órgão vinculado ao Sistema Sepror, vai instalar o Serviço de Inspeção Estadual (SIE), no primeiro Entreposto de Ovos, no município de Presidente Figueiredo.

E tome ovo

A empresa de produção de aves e ovos Granja Amazônia Viva terá a capacidade máxima de produzir 150 caixas de ovos por dia.

Cada caixa possui 360 ovos, o que equivalerá 54 mil ovos por dia.

