Os invencíveis: políticos que se perpetuam no poder no Amazonas

Deputado Estadual Belarmino Lins | Foto: Divulgação

Manaus - Conhecidos pelo eleitorado, a política amazonense coleciona nomes nunca derrotados nas urnas. Entre eles, os irmãos Átila e Belarmino Lins, ambos pertencentes ao Partido Progressista (PP) e o vice-prefeito licenciado Marcos Rotta, atualmente sem partido. Quanto ao segredo que os levam ao êxito nas urnas, está o estreitamento de laços com o eleitor principalmente fora do período eleitoral.



Com 72 anos de idade, Belarmino Lins é o deputado estadual mais antigo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Reeleito para o oitavo mandato consecutivo na Casa, o parlamentar tem seu mandato voltado exclusivamente para o interior do Estado, principalmente nas regiões do Alto Solimões e Juruá, seus redutos eleitorais.

Apesar da era digital, ele atribui o contato presencial com eleitores à continuidade de seus mandatos. “Nos interiores está a minha semente, a minha árvore da vida e a razão de ser das minhas ações positivas em favor do desenvolvimento dos municípios amazonenses”, diz.

Candidato à presidência da Aleam pela quarta vez, Belão assegura que a sua batalha para retomar o comando da Casa é mais um motivo para manter um sólido relacionamento com o novo governo de Wilson Lima (PSC).

" “Entendo que os municípios são as raízes das minhas ações políticas e, portanto, preciso do apoio governamental para dar praticidade aos meus projetos em favor dos municípios. Como candidato à presidência da Aleam, tenho esse e outros motivos para garantir total governabilidade para o nosso jovem governador Wilson Lima”. " Belarmino Lins, Deputado Estadual

Átila Lins

Deputado Federal Átila Lins | Foto: Divulgação

Deputado federal desde 1991, Átila Lins foi reeleito para o cargo nas eleições de 2018. Ao todo, ele possui dez mandatos parlamentares, sendo três como deputado estadual e sete como deputado federal.

Marcos Rotta

Seretário de Estado da Região Metropolitana Marcos Rotta | Foto: LAYCER TOMAZ

A proximidade com a população também é trabalhada pelo secretário de Estado da Região Metropolitana e vice-prefeito licenciado, Marcos Rotta. Para ele, que já foi eleito deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito consecutivamente, a melhor forma de retribuir a confiança de alguém é trabalhando em favor dessa pessoa.

Rotta explica que esse contato se dá através da presença diária nas ruas da capital e pelas redes sociais. “É ouvindo as pessoas que você extrai delas os seus anseios, suas necessidades. Muitos de meus projetos têm exatamente essa origem, de conversas, e, principalmente, de ouvir as pessoas. A melhor maneira que um homem público tem para atender aos anseios populares é estando presente e em contato permanente com as pessoas, e disso eu não abro mão. A todo homem público é dada a obrigação de se fazer ouvir”, explicou.

Contraria renovação

O cientista político Carlos Santiago explica que os três exemplos são membros de um grupo político tradicional que passam ao eleitor a imagem de um representante fraternal, o que garante a eles um aproveitamento eleitoral vitorioso. Entretanto, ele aponta que a permanência desses nomes nos mesmos cargos políticos contraria o momento de renovação que o país experimenta.

“São políticos tradicionais que sempre terão espaço porque uma parte da sociedade nem sempre entende a importância de se promover uma mudança na forma de fazer política. Isso contradiz o discurso de renovação. Há uma dificuldade de acabar com a velha política, que não depende só deles, que mantém a fórmula para permanecerem no poder. Precisamos, principalmente, mudar o eleitor. Seus estilos só serão coisa do passado se o eleitor tiver consciência de futuro”, completou.