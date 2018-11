"Pretendemos atualizar a tabela de honorários", diz candidato Cleuter

Manaus - Com 17 anos da advocacia, o advogado Jean Cleuter é um dos três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados no Amazonas (OAB-AM), que será decidida em eleição na quarta-feira (28), no Centro de Convenções, Sambódromo. Responsável pelo benefício do Simples nacional à classe, o profissional destaca como proposta para o cargo ações inéditas, como a chegada de caravana jurídica aos municípios do Estado e isenção da anuidade.



Em Tempo – Em quais áreas dentro da OAB-AM o senhor já atuou?



Jean Cleuter- Eu estou na advocacia desde 2001, sou advogado privado, militante, e tive a oportunidade de ser presidente da Comissão Nacional de Direito Tributários por dois mandatos (2009-2013 e 2013-2015). Com esta responsabilidade, fui até o Congresso Nacional solicitar a inclusão da advocacia na tabela do Simples Nacional, uma iniciativa que gera uma enorme economia de tributos à classe. Esta, com certeza, foi uma das grandes vitórias à categoria, que permite o advogado a abrir uma empresa como pessoa jurídica e passa a emitir notas.



Em Tempo – Por que motivos os colegas de profissão devem optar por votar em sua chapa?



JC- Nós queremos cuidar do dia a dia do advogado. Fazer um forte trabalho para resgatar o respeito da categoria amazonense, defender as prerrogativas dos profissionais e combater o aviltamento da classe, por meio de honorários baixos. Entendemos que o advogado tem direito a receber honorários dignos e inserção no mercado de trabalho. Por isso vamos trabalhar, principalmente, para facilitar a entrada desses jovens advogados na área. Vamos fazer isso por meio de parceria com instituições públicas e privadas. Pretendemos fazer a atualização da tabela de honorário. A anuidade zero consiste num programa de pontuação que o advogado conveniado da caixa pode usar. Como isso vai gerar receita, haverá desconto na anuidade.



Em Tempo – Existe alguma iniciativa prevista para atingir o interior do Estado?



JC- Vamos fazer um projeto de integração da OAB com o interior do estado do Amazonas abrindo as subseções nos locais que ainda não têm, criando as subcomissões de prerrogativas, para que o colega do interior seja assistido. Vamos fazer algo inédito, que é levar uma caravana de assistência levando todos os benefícios que possuem os colegas da capital. Nossa chapa é a única historicamente a ter maioria formada por mulheres, são 42 mulheres e 41 homens. Duas delas são, ainda, integrantes do Conselho Federal e três fazem parte da diretoria da OAB. Vamos ter uma gestão compartilhada, em que a minha vice, Omara Gusmão, vai fazer parte de todas as decisões da classe.



Em Tempo – Quais são as maiores dificuldades da advocacia no Amazonas?



JC- A maior dificuldade hoje é quanto ao pagamento de honorários. Por este motivo, desejamos fazer curso de aperfeiçoamento, para orientar o advogado na negociação e honorário e na elaboração de contratos de pagamentos que garantam o recebimento do valor. Caso seja eleito para comandar a OAB, vamos fazer algo inédito, propor audiências na sede da instituição, para convocar clientes inadimplentes. Vamos trabalhar, ainda, para exigir decisões céleres, para que o advogado consiga receber seus honorários. Desejamos fazer uma gestão moderna, onde consiga, por exemplo, tirar um boleto para pagar sua anuidade via internet.



Em Tempo – Como vai acontecer a campanha até esta quarta-feira?



JC- No domingo vamos fazer um almoço para todos da ‘onda azul’. Nesse período de campanha, visitamos fóruns, escritórios particulares, e estamos felizes com as propostas que apresentamos e das pessoas que estão aderindo a nossa iniciativa. Quero agradecer as mensagens que as pessoas estão enviando via rede social e WhatsApp e que estão no projeto de uma nova OAB-AM, com o coração voltado para o futuro, quebrando muitos paradigmas.

