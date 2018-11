Dermilson diz que vai criar conselho editorial de comunicação da Aleam

Deputado estadual | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Dermilson Chagas (PP), afirmou que se for eleito como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas ( Aleam), vai criar um conselho editorial formado pelas lideranças partidárias para definir a grade de programação da televisão, do rádio e das mídias sociais.



Além dos recursos destinados ao setor de comunicação do Poder Legislativo, o parlamentar pretende democratizar e melhorar a divulgação das atividades da Assembleia. “O deputado precisa de suporte da comunicação para que a população tenha conhecimento do seu trabalho. Por isso, vamos também melhorar e atualizar o site da Assembleia com ampliação dos espaços destinados à divulgação dos deputados, deixando mais interativo, atual e com disponibilização de vídeos”, disse.

Além disso, Dermilson afirma que todas as atividades externas e internas, e sessões em plenário, serão transmitidas nas redes sociais. “Vamos ainda disponibilizar uma equipe de TV e rádio para acompanhar atividades externas dos deputados. E também buscar espaços nas grades de programação das emissoras e rádios aberta na cidade de Manaus e no interior”, ponderou.

