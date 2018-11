Eduardo Bolsonaro inicia visita aos Estados Unidos

O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, começou nesta terça-feira (26) uma série de compromissos em Washington, capital dos Estados Unidos para articular uma aproximação entre o governo de transição e a administração de Donald Trump.

À noite, o deputado divulgou um resumo de seus compromissos durante o dia: "palestra no American Enterprise Institute; encontro com representantes do vice-presidente Mike Pence, do Departamento de Comércio e do National Security Council e agora com o Secretário-adjunto do Tesouro Americano, Sr. Malpass", enumerou. "A certeza de que o Brasil e EUA têm muito a somar em diversas áreas", completou, em sua página no Twitter.

No início da tarde, Eduardo Bolsonaro já havia publicado uma foto ao lado da secretária-adjunta para assuntos do hemisfério ocidental, Kimberly Breier. "Hoje de manhã no Departamento de Estado de Washington, onde me reuni com a secretária-adjunta para assuntos do hemisfério ocidental, Kim Breier. Tivemos uma conversa produtiva sobre áreas em que Brasil e EUA podem cooperar", escreveu.

Na semana passada, a secretária havia elogiado, em sua conta no Twitter, a decisão do presidente eleito de exigir que os salários pagos aos médicos cubanos ficassem integralmente com os profissionais."Que bom ver o presidente eleito Bolsonaro insistir que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário em vez de deixar Cuba levar a maior parte para os cofres do regime", escreveu Breier em espanhol, em 15 de novembro, usando a hastag #MaisMédicos.

Às 20h50 desta segunda-feira, ela retuitou o post do deputado, informando que na reunião com ele havia discutido áreas para cooperação entre Estados Unidos e Brasil na administração de Jair Bolsonaro.

A agenda do deputado tem vários compromissos de caráter reservado, mas, segundo a assessoria de imprensa, Eduardo Bolsonaro terá outras reuniões, como a de hoje de manhã, com funcionários do governo Trump de diferentes setores e níveis dentro do governo norte-americano.

Ele viajou representando o pai, acompanhado do assessor de Relações Internacionais do PSL, Filipe Garcia Martins.

Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil neste domingo (25), após prestigiar um campeonato de surfem Ubatuba (SP). Na fila de embarque, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ele fez um primeiro post dizendo que era "hora de resgatar a credibilidade do Brasil no exterior" e avisou que teria uma agenda cheia.

Nesta semana, o presidente eleito recebe a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, no Rio de Janeiro. Em sua conta no Twitter, Bolton disse que espera se encontrar com Bolsonaro nesta quinta-feira (29). "Compartilhamos muitos interesses bilaterais e trabalharemos de perto para expandir a liberdade e a prosperidade em todo o hemisfério ocidental".

