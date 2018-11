Novo governo do AM quer garantir início do ano letivo na normalidade

Reunião da equipe de transição com comissão da Seduc-AM | Foto: Divulgação

Manaus - O objetivo da administração do governador eleito Wilson Lima na área de educação no estado é começar o ano letivo de 2019 dentro da normalidade. A Subcomissão de educação está trabalhando, inicialmente, informações sobre professores, merenda escolar e material didático. A afirmação é do deputado estadual Luiz Castro (Rede), que está à frente dos trabalhos da comissão de transição na área.

Luís Castro esteve em reunião com o atual secretário de Estado de Educação (Seduc), Gedeão Amorim, na sede da secretaria, para o levantamento de informações técnicas sobre o trabalho da pasta.

Coleta de informações

Para garantir o início das aulas, a subcomissão de educação, está responsável por levantar, inicialmente, informações sobre quantitativo de professores, distribuição de merenda escolar e material didático.“Nesse momento, nossa principal preocupação é saber como estão encaminhados processos para o ano letivo, que deve iniciar em fevereiro de 2019. A partir disso, se houver algo que prejudique esse início, vamos trabalhar para resolver”, afirmou Castro.

Corpo docente em sala de aula

Garantir a normalidade, de acordo com Luiz Castro, é ter professores presentes em sala de aula, efetuar a entrega da merenda nas escolas dos municípios do Estado e também ter material didático para dar suporte aos alunos.“O Amazonas tem uma dificuldade na logística, então é preciso trabalhar com antecedência para as aulas não começarem de qualquer jeito. No interior, a merenda é fundamental, por exemplo”, ressaltou o deputado.

Além das informações iniciais, a subcomissão pretende, até o dia 3 de dezembro, finalizar o levantamento de informações do orçamento, contratos e licitações, informações sobre concurso público, infraestrutura e obras para apresentar ao futuro governador Wilson Lima. Durante a reunião, Gedeão Amorim, afirmou que a atual gestão tem trabalhado normalmente para entregar os processos encaminhados para o futuro Governo.

