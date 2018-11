Vice-governador eleito lança livro sobre ocupações irregulares urbanas

Manaus - O vice-governador eleito do Amazonas, Carlos Almeida Filho, lança nesta quinta-feira (29), o livro “Ocupações Irregulares Urbanas: análise das políticas públicas de moradia”.

O evento será realizado no Palácio da Justiça do Amazonas, antiga sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, atrás do teatro Amazonas, a partir das 19h.

A publicação é a dissertação de mestrado cursado entre 2015 e 2018, defendida, inclusive, bem no meio do processo eleitoral que o conduziu ao cargo de vice-governador.

O livro aborda o problema da ausência de políticas públicas de moradia e o reflexo que essa ausência causa, ou seja: a eclosão de ocupações urbanas irregulares, fenômeno brasileiro e até de alguns países, sobretudo da América Latina.

“Além de questões teóricas, analisei casos concretos aos quais tive acesso em função da minha atuação enquanto defensor público. No livro, aponto soluções práticas para o problema”, afirma Carlos Almeida.

*Com informações da assessoria

