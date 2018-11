Advogados escolhem o novo presidente da OAB-AM nesta quarta-feira (28)

Manaus - Bandeiras, adesivos, blusas nas cores azul, branca e amarela tomaram conta do Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, Zona Centro - Oeste de Manaus, em razão das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), que teve início às 9h desta quarta-feira (28) e segue até às 17h.

Os advogados Marcos Aurélio Choy, 38 anos; Jean Cleuter Simões, 49 anos; e Marcelo Kizem, 53 anos, disputam a presidência da OAB-AM pelo triênio 2019-2021.

Segundo o presidente da comissão eleitoral da OAB-AM, advogado Vasco Vasques, a expectativa é de que sete mil advogados aptos a votar compareçam para exercer o seu direito eleitoral.



"O advogado apto a votar é aquele operador do direito que está com a anuidade em dias. A expectativa é que as eleições ocorram na tranquilidade. Até o momento não houve registro de nenhuma ocorrência ou problemas no processo de votação nas urnas", explicou Vasques.

A votação na eleição OAB/AM acontece no Sambódromo de Manaus | Foto: Ione Moreno

Agentes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) acompanham o pleito nas 29 sessões instaladas no Sambódromo. Vasques ressaltou que para as eleições deste ano estão sendo utilizadas urnas eletrônicas.



"Solicitamos apoio do TRE-AM . Com a utilização das urnas eletrônicas a previsão é que o resultado saia em 15 minutos após o término das votações", pontuou o advogado.

TRE - AM acompanha o pleito

A OAB-AM disponibilizou os dados das três chapas que concorrem ao pleito, para fomentar a base de dados das urnas eletrônicas. Segundo o presidente da Comissão Eleitoral do TRE-AM, Herbert Ferreira, o poder judiciário também ficou responsável por treinar os mesários que estão trabalhando no pleito.

"Hoje também estamos fazendo o acompanhamento técnico caso alguma urna apresente defeito. No total disponibilizamos 35 urnas. Deste número, seis estão reservadas para substituição caso haja algum contra tempo", pontuou Ferreira.

A votação da OAB/AM acontece até às 17h | Foto: Ione Moreno

Chapas concorrentes

Tentando a reeleição, Marcos Aurélio Choy, lidera a chapa 10 - Unidos para avançar. Ele argumentou que possui muitas propostas para o mercado de trabalho na área de advocacia.

"A minha expectativa é de prontificação do trabalho. Resultado de uma atuação de dois anos e onze meses à frente da ordem e, espero, a consagração ao final do dia", declarou.

A Chapa 20 - Nova OAB, comandada pelo candidato Cleuter Simões, ponderou sobre o resultado. "Que nós tenhamos um dia tranquilo de eleição sem tribulações", disse.

Uma das propostas do candidato é valorizar o jovem advogado. "Vou me empenhar para conseguir parcerias com instituições públicas e privadas, levando o advogado às empresas do Distrito Industrial", complementou.



O advogado Marcelo Kizem tenta candidatura pela Chapa 30 - Renova OAB de Verdade. Ele criticou com veemência a atual gestão da OAB - AM, argumentando gastos desnecessários com grandes festas.

"A nossa chapa é a única chapa formada por advogados militantes que conhecem a realidade dos fóruns. Nós estamos combatendo festas milionárias e luxos na OAB. Estamos compromissados com a ética, a moral dentro da instituição. Queremos resgatar a advocacia para os advogados de verdade", reivindicou.

Eleição

Aproximadamente sete mil advogados e advogadas estão aptos a participar da eleição e deverão comparecer às urnas nesta quarta-feira. Além de Manaus, poderão votar também os advogados dos municípios de Tefé e Parintins, onde a OAB-AM possui subseção.

Na capital, foram disponibilizadas pelo TRE-AM 40 urnas eletrônicas. Nos demais municípios, a votação ocorre por meio de urnas de lona.

