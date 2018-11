Com intervenção de Eduardo Braga, Amazonas receberá R$ 285 milhões

Eduardo reservou mais de R$ 285 milhões para investimentos exclusivamente no Estado | Foto: Divulgação

A Comissão Mista de Orçamento aprovou, nesta terça-feira (27), o relatório setorial do senador Eduardo Braga (MDB/AM) sobre as receitas e as despesas de 2019 do Ministério das Cidades e dos órgãos a ele vinculados.

A pasta poderá investir, aproximadamente, R$ 10,2 bilhões em programas, ações e obras. Único representante do Amazonas no colegiado com voz para intervir no Orçamento da União de 2019, Eduardo reservou mais de R$ 285 milhões para investimentos exclusivamente no Estado.

Moradia Digna

Desse total, R$ 200 milhões serão destinados a iniciativas que fazem parte do Moradia Digna, programa criado pelo governo federal para melhorar as condições de vida e de habitação das famílias de baixa renda.

Minha terra

Eduardo disse que a comissão se esforçou para atender a todas as demandas apresentadas pelos demais congressistas.

— Mas, sem esquecer as necessidades do Amazonas nessa área –, afirmou o senador.

Para Manaus

Mais R$ 70,4 milhões foram assegurados por meio de uma emenda da bancada amazonense no Congresso Nacional, que optou por aplicá-los no Programa de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Manaus.

O adeus do mestre

O Amazonas perdeu o professor João dos Santos Pereira Braga.

Quem estudou na área de Ciências Humanas e Letras nos anos 1970-1980 teve a oportunidade de tê-lo como mestre na cadeira Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, Agrário, Processual Civil e Eleitoral.

Carreira impecável

Em sua longa carreira, ocupou cargos relevantes na administração pública, entre eles o de diretor da Faculdade de Direito, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), procurador geral de Justiça, procurador geral do município de Manaus e secretário de Estado nas pastas de Justiça e Administração.

CPI da Saúde

O deputado José Ricardo (PT) se manifestou no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) cobrando desta Casa instalação da CPI da Saúde, da qual é um dos autores, para investigação de todos os contratos nessa área.

Fraude

Zé 13 disse que em apenas um dos contratos dessas empresas com o governo estadual, no valor de R$ 552 milhões, foi identificada fraude no valor de R$ 140 milhões.

Sem contrato

O petista lembrou que, quando esteve na Casa, o secretário do atual governador revelou que esses números já aumentaram.

Ele falou em 800 contratos, sendo 200 existentes na prática, mas sem qualquer processo licitatório.

— Uma situação ainda pior, porque se paga o que não se sabe nem o que está se pagando. Isso porque não tem contrato –, frisou.

Julgamento de contas

As contas dos três governadores do Amazonas, que administraram o Estado no ano de 2017 – José Melo, David Almeida e Amazonino Mendes -, serão apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), em sessão especial, no próximo dia 18 de dezembro, às 9h.

Deu trabalho

Segundo o relator das contas, conselheiro Júlio Pinheiro, a passagem de três governadores pelo Estado em 2017 tornou mais complexo o processo de julgamento.

Por isso o colegiado concedeu mais prazo para o julgamento.

As contas gerais do governo do Estado foram entregues ao TCE no final de março deste ano.

Adiamento

Já as contas do prefeito de Manaus, Arthur Neto, referentes a 2017, que deveria ter sido julgada ontem, foi adiada para o próximo dia 12, também em sessão especial.

A redefinição da data ocorreu após o procurador, Carlos Alberto de Almeida, solicitar ao conselheiro-relator, Mario de Mello, a prorrogação de prazo para concluir o parecer dele.

Justiça na juta

O governo do Estado efetuou pagamentos destinados a quitar dívidas com juticultores relativos à safra de 2014/2015.

Na mesma leva realizou pagamentos para extrativistas que trabalham na produção de borracha e que não haviam recebido pagamento das safras 2016/2017.

Babita

Esses pagamentos efetuados pelo governo beneficiaram 2.289 pessoas e totalizaram R$ 711.844,64 para 221 juticultores que produziram 1,8 milhões de quilos de fibra (juta e malva).

Felicidade na praça

A cantora Felicidade Suzy e a banda Stone Ramos dividem a noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h, em mais uma edição do Tacacá na Bossa, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus.

O projeto tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e o acesso é gratuito.

Sai cocaína

Os fazendeiros da Amazônia estão abandonando a cocaína e dando preferência ao cacau em meio ao sucesso dos esforços de combate ao tráfico de drogas.

Entra o cacau

A produção de cacau do Peru atingirá o nível recorde de 155.800 toneladas na safra 2018-2019.

Isso significa quase o dobro da produção de cinco anos atrás, segundo a Fitch Solutions – uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito.

Adeus ao pó

Mais de 25.000 famílias, que atualmente abrangem mais de 49.000 hectares de plantações de culturas como cacau e café, abandonaram

Plantações ilegais de coca no ano passado.

Mais de 20.000 hectares de coca foram erradicados neste ano, segundo a empresa de pesquisa.

Vencendo a AIDS

O novo Boletim Epidemiológico de HIV/Aids, lançado ontem (27), revela que, no período de 2014 a 2017, houve uma redução de mais de 11% no coeficiente de mortalidade no Amazonas, que passou de 8,8 para 7,8 óbitos por 100 mil habitantes.

Os dados foram informados durante evento de celebração dos 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a Aids em Brasília (DF).

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Não saiam de casa sem antes colocar o guarda-chuva debaixo do braço

Ministérios de Bolsonaro já têm generais, juiz e astronauta