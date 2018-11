Deputados estaduais no AM aprovam projeto que beneficia mototaxistas

| Foto: Luana Davila

Manaus - Mais de 100 mototaxistas estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na manhã de ontem (28), onde acompanharam a aprovação do Projeto de Lei nº 48/2017 que beneficia a categoria com a isenção de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na compra de motocicletas que prestam serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação para mototaxistas e motoboys.



Embora a Constituição atribua a isenção e criação de impostos como de competência do Executivo estadual, dos 24 deputados, os 19 parlamentares presentes na votação aprovaram, de forma unânime, o projeto com emenda do deputado Luiz Castro (Rede), que restringe o benefício para motocicletas entre 125 a 160 cilindradas.

A matéria original, de autoria do deputado Dermilson Chagas (PP), líder do governador Amazonino Mendes (PDT), previa a isenção do ICMS a motocicletas de até 300 cilindradas.

“Atualmente, a legislação estadual prevê a isenção tributária de ICMS na aquisição de veículos automotores destinados para o transporte profissional de passageiros qualificados como táxis, nos moldes constantes nos convênios de ICMS, firmado entre os Estados da Federação e a União. Entretanto, não existe a mesma regra para os mototaxistas e motoboys, e isso viola o princípio constitucional da isonomia, uma vez que trata de casos semelhantes de forma diferenciada”, explicou Dermilson.

De acordo com Carlos Alberto (PRB), é justo que os mototaxistas passem a ter as mesmas vantagens, já que a norma existe para a categoria em outros estados brasileiros.

“Apoio qualquer iniciativa que garanta ao trabalhador melhorias. Sabemos que esse profissional tem crescido em nosso Estado e mais justo, assim como os taxistas que prestam serviços semelhantes eles receberem tal benefício”, afirmou o republicano.

Já o deputado estadual Sidney Leite alertou para o risco de derrubada do projeto.

“É importante ressaltar que o que estamos votando hoje, mas poderá ser derrubado mais na frente por vício de iniciativa. Tem que ficar claro isso para que, no próximo ano, não haja tristeza e revolta”, alertou.

Desconto

Segundo o deputado Serafim Corrêa (PSB), que votou favorável ao projeto com a adição das emendas, a redução do preço das motocicletas ficará em torno de R$ 1 mil.

“Nesse momento o que mais interessa aos mototaxistas é saber quanto vai diminuir o preço da moto. A informação de que tenho é que o preço dessas motos gira em torno de R$ 7 mil e o percentual de ICMS é de 18%, portanto, isso vai gerar a diminuição do preço em torno de R$ 1 mil. Não mais do que isso”, explicou Serafim.

IPVA

Também de autoria de Dermilson Chagas, o Projeto de Lei que parcela em até 12 vezes débitos de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) foi aprovado por 16 votos favoráveis, votos contrários de Sidney Leite e Augusto Ferraz (Dem), e abstenção de Luiz Castro.