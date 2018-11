Choy é reeleito presidente da OAB-AM e destaca união da classe

Presidente reeleito da OAB/AM, Marco Aurélio Choy | Foto: Ione Moreno

Manaus - Após confirmação da vitória, o candidato à reeleição para presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy reafirmou seu compromisso de unir a classe dos advogados e destacou a implantação de subseções da Ordem em mais municípios do interior durante a nova gestão.



“O lema desse triênio é união. Queremos marcar essa gestão a partir desse princípio, construir a advocacia forte que merecemos. Tivemos votação expressiva em Parintins e Tefé e pretendemos levar subseções a mais municípios, como Itacoatiara e Humaitá”, declarou.

O advogado foi reeleito durante pleito realizado na última quarta-feira (28), e estará à frente dos trabalhos da Ordem no estado durante o triênio 2019-2021. Choy, da chapa "Unidos para Avançar" recebeu 2.290 votos. Foram registrados 18 votos nulos e 48 em branco.

Ele reiterou, ainda, a importância da participação das outras duas chapas que também disputavam a presidência no novo mandato.“Convido todas as chapas para que participem dessa administração e que todos possamos dirigir juntos a OAB”, disse.

O candidato Jean Cleuter Mendonça, da chapa "Nova OAB", ficou em segundo lugar, com 2.121 votos, revelando uma diferença estreita de apenas 169 votos atrás de Choy. O candidato não se manifestou a respeito do resultado. Marcelo Kizem, da chapa "Renova OAB de Verdade", recebeu 310 votos.

Após a apuração das urnas, o terceiro colocado na votação, Marcelo Kizem, afirmou que vai manter a postura de oposição durante o triênio. “Tivemos apenas um mês de campanha, onde fizemos uma oposição séria e ética, de propostas. Seremos uma oposição forte e vamos fiscalizar a gestão”, afirmou.

Dos 7 mil filiados à OAB-AM, 4.787 advogados participaram da votação, que transcorreu dentro da normalidade durante todo o dia. Além do presidente e vice-presidente, também foram eleitos os membros do Conselho da Seccional, os representantes no Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AM).

Advogados dos municípios de Parintins e Tefé, onde a OAB possui subseção, também puderam votar.

Na capital, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) disponibilizou 40 urnas eletrônicas para o pleito. Nos demais municípios, a votação ocorreu por meio de urnas de lona.

Marco Aurélio Choy é formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É Procurador do Município de Manaus e professor concursado da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

