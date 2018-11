Mototaxistas ganham incentivo para motos de até 160 cilindradas

Os mototaxistas brigaram pela isenção do ICMS para compra de motocicletas de até 300 cilindradas | Foto: Lion

O deputado Dermilson Chagas (PP) saiu do plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), ontem (28), carregado por mototaxistas. Eles comemoravam a aprovação do projeto de lei do parlamentar que garante aos profissionais regularizados a isenção de ICMS sobre a compra de motocicletas.

Mas a euforia parece ter ensurdecido os mototaxistas durante toda a sessão de votação. Na semana passada eles, que até ameaçaram quebra-quebra na Aleam, se não tivesse a votação da matéria e gritavam pela aprovação do texto de Dermilson na íntegra, não se deram conta de que os deputados aprovaram uma emenda do deputado Luiz Castro.

Somente motinha

Os mototaxistas brigaram pela isenção do ICMS para compra de motocicletas de até 300 cilindradas.

Contudo, com a emenda do deputado Luiz Castro – se a matéria não for considerada inconstitucional –, a compra estará limitada para motocicletas de até 160 cilindradas.

O PL foi aprovado por unanimidade na presença dos mototaxistas, que lotaram a galeria da Aleam.

Olho do furacão

Houve pressão a cada posicionamento dos deputados sobre os diversos aspectos fiscais do projeto, que agora segue para sanção do governador Amazonino Mendes (PDT).

Gostinho do poder

Com gosto de retorno, o deputado Josué Neto atendeu a um pedido do presidente da Aleam, deputado David Almeida, para presidir a sessão por alguns minutos a sessão de votação, enquanto ia atender a imprensa.

Cheirinho de presidência

Um pouco destreinado, mas tão à vontade na condução dos trabalhos, David deixou Josué seguir como presidente até o final da sessão.

Ao final, Josué convocou a todos para a sessão desta quinta-feira (29).

Quem come do meu pirão...

Por falar em presidência, enquanto Josué tem patrocinado alguns jantares para os novos deputados que assumem no ano que vem, Serafim Corrêa e Belarmino Lins têm avançado em outras frentes com os deputados reeleitos, mas também com os eleitos.

Sarafa ou Belão?

O deputado Abdala Fraxe, que ganhou no STF o direito de voltar à Aleam, é cotado para somar a mesa de Serafim e do Belão.

Resta saber com quem ele vai ficar.

É dando...

Antônio Palocci colheu os frutos da delação premiada contra Lula às vésperas da eleição.

Após dois anos e três meses de prisão, o ex-ministro vai voltar para casa, onde ficará em regime semiaberto diferenciado e sob monitoramento de uma tornozeleira eletrônica.

...Que se recebe!

A 8ª Turma Penal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) julgou ontem (28) o recurso de Palocci e, por maioria, os desembargadores reduziram a pena para 9 anos.

Isto é, reconheceram a efetividade da delação premiada fechada com a Polícia Federal e concederam o benefício da progressão de pena.

De volta à kombi

O deputado José Ricardo (PT) já avisou que vai debater mais uma Lei Orçamentária Estadual em praça pública.

Desta vez, é a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2019, com orçamento previsto em torno de R$ 17 bilhões para receitas e despesas em todas as áreas.

O debate acontecerá às 9h da próxima segunda-feira (3), na Praça da Matriz, Centro.

Chame o povo

Zé 13 observa que a LOA é uma das principais peças orçamentárias do governo do Estado.

Mas que, infelizmente, a população não é chamada a participar de sua elaboração.

Minha parte

O petista disse que faz a sua parte.

— Como faço todos os anos, vou realizar audiência e convidarei a população e entidades da sociedade civil para participar e apresentar as minhas propostas (emendas) –, declarou.

Invasão de privacidade

Funcionários da Prefeitura de Guaratuba (PR) foram denunciados por usarem as câmeras de monitoramento da cidade para espiar mulheres de biquíni na praia e até em um quarto de hotel.

Gratidão à cozinheira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nessa quarta-feira (28) uma carta à Vigília Lula Livre e à família pelo falecimento de Maria Maciel, cozinheira da vigília que há 236 dias acompanha Lula em Curitiba, desde que foi preso injustamente.

“A companheira Maria Maciel se somava a esse exército de guerreiros e fazia do ato de cozinhar uma manifestação política” disse o ex-presidente.

Meio ambiente em baixa

Está repercutindo no mundo inteiro a decisão do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de vetar a candidatura do Brasil da sede da COP-25, a conferência anual da ONU para negociar a implementação do Acordo de Paris.

Lamento

Já era esperado que o país sediasse o evento, mas o Itamaraty comunicou a retirada, em nota nessa terça-feira (27), decisão lamentada por órgãos ambientais.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:



Com intervenção de Eduardo Braga, Amazonas receberá R$ 285 milhões

Governo Amazonino já extrapolou os gastos com pagamento, diz Aleam