Nova bancada do AM se divide sobre CPI dos Mais Médicos

A bancada amazonense da Câmara dos Deputados já tem uma primeira missão para o início da nova legislatura: acompanhar a comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar irregularidades do programa Mais Médicos durante os anos 2013 a 2018. Entre os parlamentares locais, Marcelo Ramos (PR) e José Ricardo (PT) não apoiam esse processo, já o Capitão Alberto Neto (PRB), delegado Pablo (PSL) e Sidney Leite (PSD) são favoráveis à iniciativa.

O requerimento com 171 assinaturas, protocolado na última terça-feira (27) na Casa, não permite a instalação da CPI ainda este ano. Porém o deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS), idealizador da causa, tem uma expectativa de coletar até 300 assinaturas com os novos colegas eleitos, a partir do próximo ano. A intenção é de que esse caso continue em evidência para mobilizar novos apoios e permitir que a investigação seja feita de forma célere.

No Amazonas, quem pretende fazer parte dessa mobilização e conquistar mais assinaturas de apoio é Alberto Neto, que argumenta que os valores pagos a Cuba precisam de uma apuração. “Foi direcionado para obras? Para o fomento da ditadura ou foi lavagem de dinheiro e retornou ao Brasil para custear a campanha do PT?”, questionou o parlamentar. Ao fazer um cálculo simples, ele informa que se houve o pagamento de R$ 16 milhões de reais nessa negociação.

Capitão Alberto Neto, deputado federal | Foto: Divulgação

Sobre a saída dos profissionais dos locais de atuação, ele argumenta que as vagas abertas foram preenchidas e que o Brasil precisa, agora, de uma gestão boa e eficiente na área da Saúde. “Os médicos precisam ser valorizados”, acrescentou.

Quem também compartilha da mesma opinião é o delegado Pablo, que está em viagem a Israel, mas afirmou apoiar a investigação. Sidney Leite também garantiu que assinará o pedido de CPI, se for provocado ainda no próximo ano pelo deputado Jerônimo.

Na contramão, Marcelo Ramos (PR) se opõe a essa investigação e afirma que não irá assinar um novo requerimento, caso seja procurado.

“Eu acho que no ano que vem vai ter coisa mais importante para nos preocuparmos. Este não é um momento para revanchismo e para pensar em situações do passado. Luto para que o Congresso Nacional concentre suas energias nas reformas estruturantes, no que gera emprego, por exemplo, e na reforma da Previdência. Não vou dar minha energia para isso. O Brasil tem necessidades mais urgentes”, declarou.

José Ricardo também não apoia a investigação e garante que o programa Mais Médicos foi um dos melhores projetos para a Saúde, no país.

Requerimento

De acordo com o deputado Jerônimo, a profusão de denúncias de irregularidades e falta de transparência precisam ser esclarecidas. O acordo firmado entre Brasil, Cuba e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) possibilitou a contratação de mais de oito mil médicos daquele país para atuar em território nacional sem a necessidade de aprovação pelo Congresso.

Jerônimo coletou pessoalmente as assinaturas em poucas horas, na terça-feira (21), o que demonstra a disposição do Parlamento em buscar os esclarecimentos necessários. A proximidade com o encerramento desta legislatura, na prática, inviabiliza a instalação da CPI neste momento. No entanto o parlamentar entende que é preciso manter o Congresso mobilizado.

“A tese foi lançada e já temos o apoio de muitos colegas novos que tomarão posse em fevereiro. Essa investigação será uma realidade muito em breve”, garantiu.

Jerônimo acredita que a CPI do Mais Médicos pode revelar uma série de outras irregularidades associadas ao relacionamento promíscuo entre a ditadura cubana e os governos petistas.

“Primeiro há um rompimento unilateral do contrato e a retirada às pressas dos primeiros médicos. Depois vem à tona uma série de telegramas secretos mostrando que a iniciativa partiu do governo cubano, retirando do Congresso Nacional qualquer forma de validação e análise’,concluiu Jerônimo.

*A reportagem tentou contato com os deputados Bosco Saraiva (SD), Atila Lins (PP) e Silas Câmara (PRB), mas não obteve sucesso.

