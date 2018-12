Platiny some após perder a eleição

Manaus - Apesar de ter comparecido a apenas três sessões plenárias – o que corresponde a 12,5% de presenças registradas – na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desde que perdeu a eleição no dia 7 de outubro, o deputado Platiny Soares (PSB) continua recebendo o salário do Parlamento estadual de R$ 25.322,25. Os dados são do Sistema de Apoio Legislativo (SAPL).



Segundo a diretoria de comunicação da Aleam, todas as faltas foram justificadas, mas não foi informado o teor das dispensas. O EM TEMPO entrou em contato com o deputado por meio de telefone, mas não obteve resposta.

Para o doutor em sociologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Gilson Gil, a conscientização de que é preciso tratar o serviço público como qualquer outro trabalho é fundamental para a recuperação do prestígio por parte da instituição.

“Creio que é preciso uma conscientização de que o trabalho do parlamentar é similar ao dos outros trabalhadores. A presença ao trabalho é essencial a qualquer serviço. Buscar uma isonomia nas carreiras públicas, incluindo legislativo e judiciário, é fundamental neste momento, quando se fala tanto em renovação de costumes. Maior transparência da direção sobre tais fatos, como presenças e descontos, seria muito importante para que órgãos como a Aleam recuperassem prestígio e respeito pela população. Esse movimento de inovação, que varreu o Brasil nas eleições, funda-se em grande parte nesse desprestigio de tais instituições”, analisou Gil.

Polêmicas

Estreante na política, Platiny já foi alvo de várias polêmicas ao longo dos seus quatro anos de mandato. Uma delas se refere ao escândalo que resultou no pedido de extinção do Instituto Japiim, cujo presidente é Pablo Manuel Lopes Bessa, irmão do parlamentar – que figura como apoiador da entidade – por parte do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).

“A ação tem como base as investigações realizadas no curso do Inquérito Civil n.° 051.2017.000064 e visa resguardar os interesses difusos e coletivos dos associados do Instituto Japiim e da comunidade amazonense em geral, diante da ineficácia social da entidade”, diz parte da decisão do MP-AM.

O projeto “Comunidade em Foco”, aprovado pela Aleam, beneficiou o Instituto Japiim. Para a promotora Sheyla Dantas Frota de Carvalho, a instituição não tem expressividade social.

“Quando do trâmite na Augusta Casa Legislativa (Aleam), do projeto de lei que visava considerar de utilidade pública o IJAP, o mencionado PL, embora tenha recebido veto total pelo Poder Executivo fora, ainda assim, de maneira e prazo inexplicáveis, aprovado e convertido em Lei, por intermédio de uma Comissão da Assembleia que fora especialmente constituída visando somente a derrubar aquele veto e, assim, viabilizar a aprovação do PL que tinha como objetivo conferir utilidade pública a uma Associação inteiramente sem expressividade social e desprovida de sede própria”, registra a Promotora de Justiça.

Em 2017, Platiny se envolveu numa nova polêmica. Uma foto sua urinando na Avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus, vazou na internet. O caso, apesar de ter sido constatado por meio de fotografia, foi negado à imprensa por Platiny.

“A imagem foi registrada durante uma blitz a cerca de um mês atrás, em uma ação nada convencional pela Polícia Militar, com vários excessos, e que o suspeito de veicular a imagem nas redes sociais já foi identificado e será punido pelo ato cometido”, disse o parlamentar à época.

Sem ideologia

Em 2015, o deputado estadual Platiny Soares homenageou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), à época deputado federal, com a medalha da Ordem do Mérito Legislativo, comenda oferecida pela Casa no mês de dezembro, onde cada parlamentar escolhe uma personalidade para homenagear.

Mas, no início desse ano, Soares migrou para o PSB – partido de ideologia totalmente oposta ao PSL – onde disputou as eleições e permanece até hoje.

Eleição 2018

Buscando sua reeleição, Platiny Soares teve 14.882 votos no pleito do último dia 7 de outubro, ficando como primeiro suplente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no parlamento amazonense.

A votação deste ano foi bem inferior à de 2014, quando Platiny, concorrendo pelo Partido Verde (PV), foi alçado ao cargo com 26.987 votos. A diferença foi de nada mais nada menos que 12.105 votos.

