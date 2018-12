Delegado Pablo diz que povo já entendeu que o voto não tem preço

O delegado disse que sua eleição é resultado do trabalho dedicado na campanha e do desejo das pessoas de renovar seus representantes | Foto: Divulgação





Manaus - Em defesa do novo e na luta contra a velha política, o político do PSL – mesmo partido do presidente eleito Jair Bolsonaro - é uma das revelações da eleição de 2018, onde obteve 151.649 votos (8,60% dos válidos), sendo, inclusive, o que teve o menor gasto na eleição, R$44.656,38.

Ao EM TEMPO, o deputado, que ocupará no dia 1º de janeiro de 2019 o seu primeiro cargo político eletivo, revelou que a campanha movida no país a favor do presidente eleito Jair Bolsonaro teve a resposta da mudança nas urnas e contribuiu bastante para a sua vitória. O delegado federal também conta sobre seus projetos e seus compromissos com o Amazonas no Congresso Nacional.

EM TEMPO - O senhor foi o segundo mais votado na disputa para deputado federal do Amazonas logo na primeira vez em que se candidatou a um cargo eletivo. A que se deve essa votação expressiva?

Pablo Oliva - Com certeza, é resultado do trabalho dedicado na campanha e do desejo das pessoas de renovar seus representantes, escolhendo pessoas que, como eu, nunca foram políticos, mas que têm na sua história a luta pelo Amazonas.

O deputado, que ocupará no dia 1º de janeiro de 2019 o seu primeiro cargo político eletivo | Foto: Divulgação





EM TEMPO – O senhor acredita que o fenômeno Jair Bolsonaro contribuiu para sua companha?

PO - Contribuiu bastante. Ser o candidato de Jair Bolsonaro no Amazonas trouxe a chancela do presidente eleito de que nós dois estaremos alinhados em busca do melhor para os amazonenses.

EM TEMPO – O senhor foi o deputado federal no Amazonas que teve o menor gasto de campanha, segundo declaração feita à Justiça Eleitoral. Esse dinheiro foi investido em quais segmentos?

PO - Principalmente em mídia, nas redes sociais, e na confecção de material de divulgação. Os valores baixos demonstram que o povo já entendeu que o voto não tem preço e que a cidadania não pode ser comprada. Foi assim com diversos candidatos Brasil à fora.

EM TEMPO – Quais serão suas principais lutas em defesa do Amazonas no Congresso Nacional?

PO - O nosso Estado tem muitas demandas e necessidades. A cidade de Manaus não recebe a devida atenção, e o interior está abandonado pelo governo federal. A defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) é pauta constante, e o desenvolvimento dos municípios interioranos será compromisso meu neste mandato.

EM TEMPO – Qual o maior desafio do seu mandato?

PO - Lutar contra a velha política que ainda ronda Brasília. Com hábitos e vícios que já venho combatendo enquanto delegado da Polícia Federal e que agora vou batalhar para mudar como parlamentar federal.

Pablo é mestre em criminologia e investigação policial pela Interpol, em Portugal | Foto: Divulgação





EM TEMPO – O senhor acredita que a nova política veio para ficar?

PO - Tenho certeza. Vejo nos olhos e nos corações das pessoas a confiança depositada na política como meio de transformação das vidas de todos. Rogo a Deus sabedoria e discernimento para responder à altura dos anseios do povo do Amazonas.

EM TEMPO – Como o senhor pretende usar as mídias sociais para se aproximar e conversar com o seu eleitorado?

PO - Estarei sempre prestando contas aos amazonenses e ao povo brasileiro dos desafios enfrentados, dos resultados obtidos e dos planos para o nosso futuro. Vamos fazer juntos um mandato de sucesso. Convido todos a acompanhar meu trabalho, desde já, nas redes sociais, basta procurar pelo perfil @delegadopablo no meu Instagram. Lá, diariamente, estarei mostrando os trabalhos desenvolvidos em prol do povo do Amazonas.

Leia mais

Platiny some após perder a eleição

Nova bancada do AM se divide sobre CPI dos Mais Médicos