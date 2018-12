Wilson Lima anuncia nomes para a Sepror, Seap e Meio Ambiente

Manaus - O governador eleito do Amazonas, Wilson Lima, vai nomear para secretários de Produção Rural, de Administração Penitenciária e de Meio Ambiente, respectivamente, o engenheiro agrônomo Petrucio Pereira de Magalhães Júnior, o tenente coronel da PM Marcus Vinicius Oliveira de Almeida e o cientista social Eduardo Costa Taveira.

As escolhas tiveram por base decisão técnica. “Continuamos seguindo o que nos move: avaliação de currículos, conduta e formação técnica aliada a experiência”, afirmou.

Na avaliação do governador eleito, a Sepror precisa de alguém que tenha diálogo com as associações e cooperativas agrícolas do Estado e o Petrucio Magalhães será um elo entre o governo e as demandas que o setor primário precisa para ficar mais forte e gerar emprego e renda.

O nome de Marcus Vinicius veio pela experiência dentro da Polícia Militar, pelo bom trânsito entre as instituições de segurança, pelo conhecimento social e pela atuação no Batalhão de Choque. “Ele agrega qualidades técnicas importantes para exercer a função”.

Eduardo Taveira, segundo Wilson, veio em função do momento porque passa o Brasil e o mundo no meio ambiente. “Poderemos ter grandes oportunidades ou grandes tragédias na questão ambiental. O Eduardo é alguém que tem relacionamento com as comunidades ribeirinhas e com organismos nacionais e internacionais e vai nos ajudar a fazer da floresta um grande ativo para o desenvolvimento do Estado”.

Perfis

Seap:

Tenente Coronel Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, 44 anos, nasceu em Atalaia do Norte. Está há 25 anos na Policia Militar do Amazonas, tem o curso de operações de choque, comandou a décima e décima segunda Cicom e é atual comandante do Comando de Policiamento da Área Norte de Manaus.

Sepror:

Petrucio Pereira de Magalhães Júnior, 45 anos, nasceu em Benjamim Constant. Engenheiro agrônomo formado pela UFAM com mestrado em Agricultura e Sustentabilidade na Amazônia. Advogado com especialização em direito público pela UEA. Ex superintendente e ex presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Amazonas.

Meio Ambiente:

Eduardo Costa Taveira, 41 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Formado em Ciências Sociais e Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela UFAM. Foi secretário executivo adjunto da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e nos últimos cinco anos atua na gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável do Amazonas.

