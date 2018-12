Luiz Castro diz que reorganização da pasta será desafio da gestão

Deputado Luiz Castro (à esquerda) foi um dos articuladores da campanha vitoriosa de Wilson Lima ao governo do Estado | Foto: Márcio Melo

Manaus - O deputado estadual Luiz Castro (Rede) – um dos principais apoiadores do governador eleito Wilson Lima (PSC), durante o período eleitoral e integrante da equipe de transição do governo – será o novo secretário de Educação. Ele é um dos seis nomes confirmados por Lima nesta segunda-feira (10).



O futuro gestor da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), disse que o principal desafio não só da pasta que irá gerir, mas do governo de Wilson Lima é o de reorganizar a gestão, corrigindo as principais falhas.

“Direcionando o aparelho público, no meu caso, a Seduc, com uma equipe competente e comprometida com o objetivo de promover uma educação de qualidade e uma educação que seja profundamente inclusiva, transformadora. Precisamos, de fato, ter essa capacidade de associar a busca de uma melhor qualidade ensino permanente, melhorando os indicadores do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e diminuindo a evasão, diminuindo a repetência”, defendeu o deputado.

Deputado Luiz Castro | Foto: Divulgação

Luiz Castro afirmou que o processo de educação exige uma transversalidade com as demais áreas de governo, como a assistência social, saúde, com os direitos humanos e com o mundo do trabalho.



“Precisamos, portanto, trabalhar esse desafio com essa visão, que vai ser uma visão muito forte no governo Wilson Lima. Espero, junto com equipe que me acompanha, e com todos os profissionais de educação do Amazonas, que atuam no âmbito da Seduc, ajudar nesse processo transformador. O Amazonas ainda contém uma sociedade muito desigual. Temos um dos maiores índices de desigualdade de exclusão social do país e do mundo”, explicou.

O secretário nomeado ainda destacou que a educação precisa estar interligada com a ética e com o mercado de trabalho.

“Precisamos dar melhores oportunidades para as crianças e adolescentes, jovens, principalmente nos locais mais pobres, onde estão excluídos de uma educação de qualidade e de uma educação que se conecte com a empregabilidade e empreendorismo com a geração de emprego e renda. E que, ao mesmo tempo, seja não apenas uma educação instrumental, mas uma educação de valores éticos. Não há uma separação em você propiciar, construir um processo de educação ético, baseado em valores de respeito, fraternidade, inclusão social. Com uma educação que também prepare os nossos jovens para o mundo do trabalho e do sucesso profissional. Esses dois objetivos têm que andar juntos. Eles não são conflitantes, são complementares”,

Além da secretaria de Educação, Wilson Lima definiu no final de semana quem estará à frente da Casa Civil (Leandro Benevides); Infraestrutura (Carlos Henrique Lima); Turismo (Roselene Medeiros); Detran (Rodrigo de Sá Barbosa) e Procon (Jalil Fraxe Campos).



“Fundamental em todas as escolhas foi a capacidade técnica. Todos os nomes apresentados têm conhecimento das áreas em que atuarão, o que me deixa confortável para assegurar que estamos montando uma equipe capaz de grandes realizações”, afirmou o governador eleito.

Leia mais:

Deputado Luiz Castro será o novo secretario da Seduc Amazonas

Conheça os deputados que gastaram menos e foram os mais votados no Amazonas

Sem controle, governo do AM gasta mais do que no ano anterior