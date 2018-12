Marcel Alexandre deve assumir liderança do prefeito na CMM

O vereador Marcel Alexandre (PHS) deve ser o novo líder do prefeito Arthur Neto (PSDB) na Câmara Municipal de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus -O vereador Marcel Alexandre (PHS) deve ser o novo líder do prefeito Arthur Neto (PSDB) na Câmara Municipal de Manaus (CMM) a partir de 2019. A informação foi confirmada pelo parlamentar na manhã de ontem (10). De acordo com Marcel Alexandre, a mobilidade urbana será pauta prioritária caso assuma a liderança.



“O prefeito me fez o convite, mas ainda não há nada oficializado. Faço parte da bancada dele. Temos grandes expectativas no que diz respeito à mobilidade urbana e preciso conhecer a linha de ação do prefeito no que diz respeito a situações que são apelos imediatos da sociedade, como o aumento da tarifa de ônibus, que é um tema difícil. Se eu tiver a possibilidade de representar os projetos do prefeito e ser voz da cidade junto a ele, a resposta será sim”, disse.

Ainda segundo o vereador, Arthur Neto anunciou a escolha do novo líder durante uma reunião com secretários. Caso aceite o convite, Marcel Alexandre deve assumir o cargo em janeiro de 2019. Ele substituirá pelo vereador Joelson Silva (PSDB), eleito presidente da Casa na semana passada.

O convite marca o retorno de Marcel Alexandre ao cargo de liderança, exercido anteriormente em 2017, quando ainda era filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ainda no ano passado, o parlamentar assumiu a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), onde permaneceu até o início deste ano para disputar as eleições gerais, se candidatando ao cargo de deputado federal.

Transição administrativa

Em coletiva de imprensa realizada durante a inauguração do novo arquivo central e almoxarifado da Casa na manhã da última segunda-feira (10), o presidente da CMM, Wilker Barreto (PHS), afirmou que os trabalhos envolvendo as equipes de transição da atual gestão e do presidente eleito da CMM, Joelson Silva, já estão ocorrendo.

“Já reuni com o presidente eleito, Joelson Silva, que apresentou seu time. A transição acaba no dia 31 de dezembro e enquanto eu estiver à frente da presidência e puder fornecer informações para a nova equipe, assim o farei”, declarou.

Finalizando o mandato parlamentar e administrativo, Barreto entregou hoje as novas aquisições da CMM. O almoxarifado vai facilitar os trâmites administrativos, enquanto o arquivo central vai resgatar a história do parlamento com a recuperação de arquivos legislativos e administrativos desde a década de 1910, como pronunciamentos de políticos que já passaram pela Casa, como Jefferson Peres e Fábio Lucena.

“Com o novo arquivo, vamos ter acesso a todo e qualquer documento, seja administrativo ou legislativo. Na semana que vem, entregaremos o anexo. A CMM precisa ser olhada para o futuro. Temos que utilizar e maximizar os espaços da Câmara. Quando aproximamos a Casa do cidadão, temos uma gestão mais transparente. Para a Câmara Municipal e a população é um grande avanço”, completou.

Leia mais:

As forças depois da janela fechada

Deputado Luiz Castro será novo secretário da Seduc Amazonas