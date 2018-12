Neguinho da Beija Flor é agora Cidadão do Amazonas

O intérprete da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho da Beija-Flor, foi homenageado com o título de Cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa | Foto: Lion

O intérprete da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, Neguinho da Beija-Flor, foi homenageado com o título de Cidadão do Amazonas pela Assembleia Legislativa ontem (11). O autor da propositura é o deputado Mário Bastos (PSDB). O sambista disse que receber a homenagem do Amazonas foi a terceira coisa mais importante de sua vida.

— Recebo essa homenagem com a maior felicidade do mundo. São três momentos maravilhosos na minha vida: o nascimento dos meus filhos, a cura de um câncer e, agora, cidadão do Amazonas.

Parintins do Brasil

Neguinho também lembrou o apoio que deu à arte parintinense, que é levada até hoje aos corredores do Carnaval mais famoso do mundo, o do Rio de Janeiro.

— Eu que fiz a cabeça do Joãozinho 30 para conhecer os profissionais de Parintins, e a Beija-Flor foi a primeira a homenagear esses artistas.

Cinderela negra

Neguinho da Beija-Flor veio a Manaus pela primeira vez no ano de 1983, acompanhado de Piná, a passista da Beija-Flor que sambou com o Príncipe Charles durante sua visita ao Brasil.

Por conta disso, virou samba-enredo como “a Cinderela negra que ao príncipe encantou”



Joãozinho na ilha



Mas essa história tem um capítulo à parte.

Joãozinho veio a Manaus antes do Neguinho, em 1993. Assistindo às apresentações dos bumbás em um camarote próximo à pista, chorava ao assistir ou loucuras que os artistas de Parintins apresentavam na arena.

— O que é isso, meu deus? O que é isso, meu deus? –, murmurava com as lágrimas escorrendo no rosto.



Revolucionou o carnaval



Depois dessa noite, Joãozinho deixou a ilha prometendo voltar em breve.

E voltou para levar os artistas de Parintins para o barracão da Beija-Flor. Foi o primeiro a fazer isso. E eles revolucionaram o carnaval do Rio, dando movimento ás alegorias.

Lamento



A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) lamentou, em discurso no Plenário ontem (11), a privatização da empresa geradora e distribuidora de energia elétrica do Estado, ocorrida segunda-feira (10).

Merreca



Vanessa destacou que a empresa foi vendida ao setor privado por um preço simbólico de R$ 50 mil, um ótimo negócio para o comprador, que recebeu a Amazonas Energia saneada.

— Eu quero dizer que nós continuaremos e os trabalhadores continuarão lutando para reverter essa barbaridade —, destacou.

Rombo



De acordo com a senadora, houve um aumento brusco no endividamento da empresa, que hoje supera os R$ 20 bilhões, chegando a R$ 22 bilhões, segundo alguns especialistas.

Ao chefe com carinho



O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), David Almeida (PSB), recebeu uma homenagem dos servidores da Casa na manhã de ontem (11), antes do início do pequeno expediente.

O bolso agradece



A maioria dos servidores foi demonstrar gratidão pelo parlamentar, que, neste final de ano, quita de uma única vez o pagamento das datas-bases dos servidores, que estão atrasadas desde 2016.

Rindo com as paredes



Tem servidor na Aleam que anda exibindo um sorriso que vai de ponta a ponta da orelha.

Motivo: vai levar mais de 12 mil de salário neste mês.

Assopra....



Candidato à presidência da Assembleia, o deputado Belarmino Lins (PP) discursou em nome dos demais parlamentares.

Ele parabenizou a competência de David e aproveitou para “cutucar” o seu principal opositor na disputa pela chefia da Aleam, Josué Neto (PSD)

...E morde!

— O senhor teve a competência de ajustar as finanças desta Casa e pagar aquilo que é de direito dos servidores, coisa que nem todos fizeram –, alfinetou.

Uma mão lava a outra



Nos bastidores, rola a informação de que David Almeida tem sido um forte cabo eleitoral de Belão na busca pela presidência do parlamento estadual.

Você pagou com traição...

Se isso for verdade, estaremos diante de uma tremenda ingratidão.

Foi Serafim Corrêa (PSB) que abriu as portas de seu partido para acolher David Almeida e sua ousadia de disputar o governo, quando seu então partido, o PSD de Omar, puxou seu tapete.

...A quem sempre lhe deu a mão!

É até incoerente David pertencer ao PSB, apunhalar serafim e apoiar um candidato do PP, que marchou fechado com Amazonino Mendes (PDT).

Sob nova direção



A advogada Seilani Almendros é a nova controladora-geral do Estado.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem (11).

A nova controladora é graduada em direito pelo Centro de Ensino Universitário Nilton Lins.



