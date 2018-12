Jornalista do Em Tempo é homenageada na OAB-AM

Manaus - A subeditora de política do jornal EM TEMPO, Fabiane Morais, recebeu nesta quinta-feira ( 13) , na sede da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM), reconhecimento pelo caderno especial de Eleições, veiculado de 15 de agosto a 29 de outubro deste ano.

A condecoração foi feita pelo Comitê de Combate à Corrupção e Caixa Dois no Amazonas, vinculado ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCE.

"Para mim é sempre um reconhecimento de que o bom jornalismo ainda prevalece nesses tempos de fake news. Eu divido a honraria com os meus chefes de jornal e sobretudo aos assessores de imprensa dos candidatos envolvidos na eleição, que nos auxiliaram levando a melhor informação durante todo o pleito”, informou.

Jornalista Fabiane Morais atuou no caderno especial das Eleições de 2018 | Foto: IONE MORENO

Neste ano, a coordenação do comitê, escolheu por votação entre os membros das entidades e instituições que o formam, os escolhidos para serem homenageados com a entrega de placas.

A ideia é, com ato marcado pelo simbolismo, reconhecer o empenho de profissionais, entidades e instituições da sociedade que contribuíram com as ações de cidadania desenvolvida pelo comitê. Em especial, ao trabalho de fiscalização realizado durante as eleições de outubro passado, onde inúmeras denúncias foram encaminhadas para tomada de providências pelo Ministério Público e à Comissão de Fiscalização do Tribunal regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Na avaliação de Wilson Reis, apesar do direcionamento da iniciativa ser totalmente eleitoral, acredita ser uma boa ideia expandir a ação para outras categorias de trabalho. “O comitê tem esse compromisso de ser um interlocutor da sociedade civil, fazendo com que os candidatos assumam promessas de campanha, assinando a carta Carta-Compromisso”, disse. Para ele, o momento político em que passa o Brasil, demonstra que o eleitor não quer retroceder e luta apenas para que as propostas de melhorias sejam realizadas. “Os movimentos políticos são importantes, assim como os pleitos de reivindicações”, acrescentou.

Fabiane Morais é jornalista há 8 anos | Foto: IONE MORENO

Sobre a parceria dos órgãos de controle com a imprensa, o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Flávio Motta, salienta que o fato da população começar a denunciar casos de corrupção, pode tornar-se uma rotina, para combater atos ilícitos na sociedade. “Segundo um levantamento, os atos de corrupção, são as atitudes que mais envergonham os brasileiros”, disse.

Estiveram presentes na ocasião, Wilson Reis (representante da Federação Nacional dos Jornalistas - Fenaj), Frei Paulo (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB), Manoel Júnior (do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/AM), Francisco Mourão (do Conselho Regional de Economia - Corecon), Carlos Santiago e Nil Ferreira (OAB-AM).

Dia de Combate à Corrupção

O evento neste ano também celebra o Dia 9 de Dezembro, consagrado mundialmente ao Combate à Corrupção. Em 2003, nesta data, na cidade mexicana de Mérida, o Brasil e mais 101 países assinaram a Convenção das Nações Unidas, assumindo compromisso por gestões governamentais transparentes e de combate à corrupção.

Leia mais

Miss Brasil/AM é ovacionada em apresentação no Miss Universo

Mayra Dias brilha com trajes de banho e de gala no Miss Universo 2018