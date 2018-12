Projetos de Lei para gestantes e idosos são aprovados na Aleam

Manaus - Três Projetos de Lei (PLs) foram aprovados durante Sessão de Votação nesta quinta-feira, (13), no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na Zona Centro-Sul de Manaus.

Entre eles está a proposta nº 131/2017, que institui a implantação de cursos às mulheres em período gestacional na primeira gravidez, sobre cuidados e atendimento emergências a crianças na primeira infância na rede hospitalar pública estadual e privada do Estado, que atendam com pré-natal.

O projeto de lei 141/2017 também foi aprovado por unanimidade, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos benefícios para jovens de baixa renda no serviço de transporte coletivo interestadual.

O Projeto de lei 17/2018, que torna obrigatório o atendimento aos idosos, gestantes e pessoas com deficiência no térreo das agências bancárias do Amazonas também foi aprovado pelos parlamentares.

“São todos projetos importantes para o cidadão amazonense. Nosso trabalho é voltado para todos”, afirma o deputado estadual Carlos Alberto (PRB).

