Vídeo: Deputados eleitos e reeleitos preparam diplomação no Amazonas

Manaus - Deputados eleitos e reeleitos se preparam para a diplomação que ocorre na próxima segunda-feira (17). Alguns documentos ainda precisam ser entregues por eles e o prazo termina nesta sexta-feira (14).

O julgamento das contas da campanha já foi feito pelo TRE. Mesmo os que tiveram contas reprovadas ainda podem ser diplomados. Inclusive Saulo Viana, preso provisoriamente pela Polícia Federal acusado de crime eleitoral e liberado nesta quarta-feira (13). Como as contas dele foram analisadas, Saulo será diplomado e seguirá respondendo ao inquérito judicial.



Nesta sexta-feira (14) encerra o prazo para que todos os eleitos do sexo masculino apresentem o documento que comprova a quitação com as obrigações militares.

