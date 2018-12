Wilson Lima define mais seis nomes para o secretariado. Confira

Manaus - A engenheira Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabra vai assumir a secretaria de Administração; Viviane Pereira da Silva Lago Lima vai ser a titular da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Acram Salameh Isper Junior assumirá a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Amazonas (Arsam); Keilla Cristina Cunha da Silva a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab); Marcos Vinícius Cardoso de Castro na Agência de Fomento do Amazonas (Afeam); Marcio André Oliveira Brito (Ipem).



“Estamos compondo a equipe a partir de avaliação de currículo em conjunto com experiência profissional. Ou seja: critério técnico, conforme foi nossa proposta desde o início”, disse Wilson Lima.

Até o momento 16 nomes já foram anunciados como integrantes do governo que assumirá dia primeiro de janeiro do ano que vem.

Sead:

Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral irá assumir a Sead | Foto: Divulgação





Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral, 40 anos, nascida em Manaus. Formada em engenharia elétrica e processamento de dados e MBA em inovação tecnológica e mestrado em engenharia de produção. Sim

Experiência profissional em multinacionais japonesas como Sony e Pioneer em áreas de planejamento, compras e logística.

Seped:

Viviane Pereira da Silva Lago Lima irá assumir a Seped | Foto: Divulgação





Viviane Pereira da Silva Lago Lima, 38 anos, nascida em Manaus. Ativista da causa de pessoas com deficiência.

Reconhecida em nível nacional e internacional como pioneira na criação de compartilhamento de experiências nas redes sociais. Por meio desse trabalho, já participou como convidada em muitas audiências em prol da causa da Pessoa com Deficiência, no âmbito Municipal, Estadual e Federal, sempre defendendo a aplicabilidade da Lei 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Arsam:

Acram Salameh Isper Junior irá assumir a Arsam | Foto: Divulgação





Acram Salameh Isper Junior, 36 anos, nascido em Manaus. Formado em direito, mestre em direito constitucional.

Atua nas áreas de direito eletrônico e da informática; direito coorporativo; direito criminal; análise e gerenciamento de riscos.; direito eleitoral; direito das telecomunicações; advocacia nos Tribunais Superiores; arbitragem; mediação e Conselhos de Resolução de Controvérsias; direito penal econômico; propriedade intelectual & direitos autorais etc.

Suhab:

Keilla Cristina Cunha da Silva irá assumir a Suahb | Foto: Divulgação





Keilla Cristina Cunha da Silva, 41 anos, nascida em Manaus. Formada em direito. Foi chefe de habitação na Prefeitura Municipal de Manaus; foi diretora de habitação da Suhab; experiência profissional na administração pública.

Afeam:

Marcos Vinícius Cardoso de Castro irá assumir a Afeam | Foto: Divulgação





Marcos Vinícius Cardoso de Castro, 47 anos, nascido em Manaus. Formado em economia com especialização em administração de finanças empresarias.

É funcionário concursado da Afeam desde 2002, tendo ocupado cargos de agente/ técnico de fomento, coordenador de crédito, gerente de crédito e gerente de controles internos e riscos.

Ipem:

Marcio André Oliveira Brito irá assumir o Ipem | Foto: Divulgação





Marcio André Oliveira Brito, 40 anos, nasceu em Manaus. É funcionário de carreira do IPEM há 22 anos. Entrou como estagiário, tornou-se metrologista e passou por vários cargos como gerente de fiscalização, chefe de departamento de metrologia, diretor técnico e em 2011 assumiu a presidência do Instituto, onde ficou até Maio de 2018, quando foi nomeado superintendente do INMETRO, cargo exerce atualmente.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Em reunião do Codam, Wilson Lima diz que vai lutar por investimentos

CNI/Ibope: para 75% dos brasileiros, Bolsonaro está no caminho certo

Vice-governador eleito reúne com fornecedores de medicamentos