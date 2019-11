Bolsonaro não foi eleito para governar os milicianos, afirma Lula

Durante um discurso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, São Paulo (SP), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito para governar o povo brasileiro e não os milicianos do Rio de Janeiro (RJ).

"Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara (Bolsonaro) tem um mandato de quatro anos . Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro, e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro" frisou Lula.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que derruba a prisão em segunda instância, Lula foi solto nesta sexta-feira (8). O político passou um ano e sete meses preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo do tríplex do Guarujá.

A fala de Lula, em São Bernardo do Campo, durou aproximadamente uma hora. O ex-presidente estava acompanhado por lideranças do Partido dos Trabalhadores, como Fernando Haddad, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos e a deputada federal Gleisi Hoffmann.

Na ocasião, o político criticou a Operação Lava Jato e direcionou ataques ao ministro da Economia, Paulo Guedes, bem como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

"Eu duvido que o Moro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o tal do Dallagnol durma com a consciência tranquila que eu durmo. Aliás, eu duvido que o seu Bolsonaro durma com a consciência tranquila que eu durmo. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de empregos, destruidor de empresas públicas brasileiras, chamado Guedes, durma com a consciência tranquila que eu durmo. E eu quero dizer pra eles, eu estou de volta", frisou o político.