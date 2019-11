‘Meu adversário será aquele que apoia o Lula Livre’, diz Alberto Neto

Manaus - Acumulando experiências na Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e como comandante da Força Tática e da 2ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), o deputado federal eleito pela primeira vez integra a lista dos preferidos para a vaga de prefeito de Manaus e faz planos, caso seja escolhido como prefeiturável pelo Republicanos. A legenda que ele integra ainda conta com dois nomes fortes, o colega de bancada, em Brasília, Silas Câmara; e o deputado estadual João Luiz.



EM TEMPO – Por que, desde 2016, acontecem massacres e instabilidades dentro dos presídios de Manaus?

Alberto Neto – Os presídios são os grandes fomentadores do crime. Os criminosos tornaram as penitenciárias escritórios das suas facções. Eles conseguem arrecadar muito dinheiro. Os criminosos dos presídios do Ceará, por exemplo, arrecadam em torno de R$ 2 milhões e, no Amazonas, esse valor é de aproximadamente R$ 800 mil.

Cada preso tem que pagar o líder da facção na cadeia e todos sabem isso, inclusive a inteligência. Isso acontece porque os líderes querem manter suas integridades físicas. Com esse valor, eles possuem segurança para não serem mortos, estuprados, não ter as famílias ameaçadas e até comprar drogas. Isso é um ciclo vicioso.

EM TEMPO – A situação ficou descontrola desde 2016?

AN- O PCC se enfraqueceu em 2016 e, depois, a FDN teve um racha dos líderes Zé Roberto e João Branco. Tudo isso por conta do medo de perder o domínio de presídio. O Estado tem que se fazer forte, tanto no sistema penitenciário quanto nas fronteiras. Temos uma fronteira gigantesca, uma proteção natural que é a floresta, e nossas estradas que são os rios. No entanto, a Polícia Federal está enfraquecida.

Não temos mais operação como as da Polícia Militar, com grandes apreensões, isso nos leva a concluir que precisamos dar outras respostas. No meu entendimento, é necessário reforçar e fiscalizar as fronteiras, colocando bases em pontos estratégicos dos rios, como entre Coari, Tefé e Codajás, no Rio Negro. Com o bloqueio desses pontos, com certeza os traficantes terão que fazer percursos alternativos, indo pela Guiana.

EM TEMPO – O senhor acredita que o mote da “nova política”, em que se amparou para eleger-se, ainda vai predominar na eleição municipal?

AN - Apoiei o presidente Jair Bolsonaro há muito tempo, quando ele ainda era muito polêmico. Eu ainda acredito que ele seja o melhor nome para a mudança que nosso país precisava. O presidente Bolsonaro deu um novo tom para o Brasil. O ministro da justiça Sergio Moro é um ícone, que colocou vários corruptos na cadeia. Ele foi o único que acabou com a política do ‘toma lá dá cá’. E isso causou um choque dentro da política brasileira. Acabaram estas vendas de cargos para líderes de partidos, que fazia com que o presidente ficasse nas mãos do Congresso.

Alberto Neto está em seu primeiro mandato | Foto: Fabiane Morais

Isso fez com que Bolsonaro criasse muitos inimigos, porém a população aprova esse tipo de medida. Se ele fosse fazer o que todo mundo estava fazendo, seria ruim e danoso, porque o presidente precisa ter um apoio forte do Congresso para mudar as medidas econômicas. Acredito até que a briga do PSL acaba enfraquecendo o presidente. Mas, apesar de todas as polêmicas, ele foi eleito com pouquíssimos recursos e está honrando seu eleitor e isso causa conflito.

EM TEMPO – O que o presidente Jair Bolsonaro fez de diferente?

AN – A escolha do ministro de Infraestrutura e o da economia, Tarcísio Gomes de Freitas e Paulo Guedes, respectivamente, foram excelentes escolhas. São especialistas em suas áreas. Vemos o crescimento de novos empregos, a baixa da taxa Selic e intenção de vinda de novos investidores para o Brasil.

EM TEMPO – O fato de estar entre os nomes preferidos nas últimas pesquisas eleitorais pode causar instabilidade no Republicanos, já que, nos bastidores, o deputado estadual João Luiz já se declarou pré-candidato?

AN - O consenso do partido Republicanos é ter um candidato e é natural, por eu ser o candidato mais votado na capital, ter essa popularidade e ser o nome do partido. É importante citar que a legislação eleitoral mudou e que não há mais coligações como antes. Mas não vou me antecipar quanto às questões eleitorais no próximo ano. Não vou largar Brasília antes do tempo, porque lá o ritmo de trabalho é muito intenso. E, não posso abandonar as comissões que eu integro para vir fazer trabalho em Manaus. Integro a comissão de Segurança Pública, dos Militares e Improbidade Administrativa.

EM TEMPO – No momento o senhor está dedicado a quais atividades em Brasília?

AN – Sou um dos relatores da nova Lei de Audiência de Custódia. Em Brasília, tenho que me reunir com integrantes do Ministério Público, delegados e com o judiciário para construirmos juntos essa nova lei. Tenho muita coisa para fazer e não posso largar para fazer campanha, em Manaus. Se não houver um nome mais expressivo, meu nome pode ser aceito pelo partido. Mas militar não possui mandato, possui missão. Sou apenas um dentre 513 deputados federais. Acima de tudo, as pessoas devem me ver como alguém em que valeu a pena votar, confiar e esperar mudanças na segurança pública e pela Zona Franca de Manaus.

EM TEMPO – A polêmica da aposentadoria e acúmulo de salários já foi resolvida?

NA – Essa polêmica surgiu na mídia porque meu nome começou a aparecer entre as pesquisas eleitorais, para o próximo ano. Eu sou militar há 20 anos e contribui por todos esse anos. Quando cheguei ao Congresso, abri mão do benefício previdenciário de lá e preferi minha aposentadoria de militar, a proporcional pela qual trabalhei.

EM TEMPO – Qual será seu principal adversário, caso seu nome seja confirmado como prefeiturável?

AN- Meu adversário será aquele que apoia o Lula Livre. Este será um adversário natural. Acredito que não existe essa questão do antagonismo. A população quer proposta e mudança para segurança, saúde e mobilidade urbana. Irei focar nas propostas e construir um plano de governo eficiente. Cuidar bem da coisa pública. Quero deixar claro para o eleitor que estou servindo a população.