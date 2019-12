Vídeo: Mourão cancela vinda a Manaus a pedido do presidente

Mourão embarcou em Brasilia com destino à Buenos Aires | Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Manaus - A visita do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão (PRTB), a Manaus, que aconteceria nesta terça-feira (10), foi cancelada após o presidente Jair Bolsonaro ordenar que ele o represente na posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández. Esta seria a terceira visita de Mourão à capital do amazonense. Ele receberia o título de cidadão amazonense da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), uma iniciativa do deputado Cabo Maciel (PL).

A confirmação da mudança na programação foi repassada pelo porta-voz do Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, em uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, nesta segunda (9).

"Confirmamos a participação do nosso vice-presidente na posse do futuro presidente da Argentina, senhor [Alberto] Fernández. O vice-presidente deve deslocar-se para a Argentina ainda hoje", afirmou.

A princípio, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, era quem representaria o governo na solene, segundo o Ministério das Relações Exteriores, mas a mudança foi necessária, pois o presidente deseja, com esse gesto, valorizar a relação entre os países, principalmente na questão comercial. Além disso, se nenhum representante do primeiro escalão fosse até a posse, seria a primeira vez em mais de 15 anos que o governo brasileiro deixaria de enviar alguém para a posse de um presidente argentino.

"Com relação à decisão do presidente, ele vem, ao longo do dia, e mesmo ontem, fazendo análises continuadas, discutindo com vários ministros, e a partir dessas discussões, entendendo que se faria necessária a presença de uma autoridade lá [...] para valorizar o relacionamento com a Argentina, em especial, nos aspectos comerciais", disse.

A entrega do título de cidadão amazonense será entregue a Mourão em 2020, em data a ser definida.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo