Alessandra Campêlo indica R$ 1 mi em emendas para Manacapuru

Amazonas - A vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), indicou um total de R$ 1 milhão de emendas impositivas ao Orçamento para o município de Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus) entre os anos de 2019 e 2020.

Com base na cidade conhecida como “Princesinha do Solimões”, Alessandra já vinha trabalhando com a indicação de emendas desde as administrações dos ex-governadores José Melo (cassado) e Amazonino Mendes (eleito para um mandato tampão após a interinidade de David Almeida). Entretanto, a parlamentar enfatiza que foi somente na gestão de Wilson Lima que os recursos verdadeiramente começaram a chegar a sua finalidade.

No orçamento de 2019, a deputada destinou R$ 500 mil para Manacapuru. A verba já está em execução pelas devidas pasta, servindo para a construção de poços artesianos na zona rural (Canabuoca 3 e Boca do Paroá), a aquisição de equipamentos para o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e a primeira etapa da construção do centro cultural do Repartimento do Tuiué.

Alessandra voltou a repetir a indicação de R$ 500 mil para Manacapuru na Lei Orçamentária de 2020. Segundo a parlamentar, desse total R$ 240 mil serão investidos em infraestrutura para melhorar o escoamento da produção da zona rural, e o restante será dividido para aquisição de material para o laboratório multidisciplinar do Núcleo de Ensino Superior da UEA, novos investimentos em cultura e apoio a eventos esportivos.

“Manacapuru é pauta constante do nosso mandato na tribuna da Assembleia desde 2015 e as emendas impositivas são uma forma de ajudar o município de uma forma mais direta, levando mais serviços públicos, infraestrutura e qualidade de vida para a população. A parceira entre o nosso mandato e o Governo tem sido fundamental na execução dos projetos beneficiados com emendas no município”, disse a deputada.