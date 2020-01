Belão elogia atitude de Wilson Lima

Para Belão, as empresas terceirizadas recebiam do Estado, não pagavam os salários, mas engordavam as próprias contas bancárias | Foto: Divulgação

Amazonas - Um dia após o governador Wilson Lima (PSC) ter anunciado a contratação direta de 3 mil técnicos de enfermagem que atuam na rede estadual de saúde, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) disse que a medida “pôs fim no atraso dos salários dos terceirizados".

Para Belão, as empresas terceirizadas recebiam do Estado, não pagavam os salários, mas engordavam as próprias contas bancárias.

No entendimento dele, as grandes vantagens desse novo processo, observa o parlamentar, é que 3 mil profissionais serão verdadeiramente valorizados, passando a integrar o quadro de pessoal do governo, desfrutando de salários justos e recebendo em dia, o que não ocorria antes quando os proventos atrasavam meses a fio. “Agora, as coisas se organizam e quem ganha com tudo isso é a população, que será beneficiada com a prestação de melhores serviços de saúde”, declara o deputado.