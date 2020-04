Proposta prevê redução de até 20% em contratos de empresas

Manaus - A indicação coletiva dos parlamentares estaduais, articulada pelo deputado estadual, Belarmino Lins (Progressistas), será apresentada ao plenário virtual da Assembleia Legislativa (Aleam), na próxima terça-feira (7), sugerindo ao Governo do Amazonas, a realização de negociações com as empresas prestadoras de serviços ao Estado visando a redução em até 20%, pelo período de quatro meses, dos contratos envolvendo obras e outros serviços efetuados no Amazonas, como forma de economizar e gerar maiores aportes de recursos financeiros ao combate a Covid-19, na capital e no interior.

Segundo Belarmino Lins, caso a Indicação seja aprovada na terça, o governador Wilson Lima (PSC) e o seu vice-governador, Carlos Almeida (PTB), poderão providenciar a convocação imediata dos responsáveis pelas empresas contratadas pelo Estado, para a realização de obras e outros serviços para combinarem, mediante negociações, a redução, no prazo de abril a julho deste ano de 20% dos contratos pertinentes, visando a economia de recursos e a contribuição para a geração de maiores aportes financeiros às ações emergenciais de combate ao novo coranovírus em todo o Amazonas.

A propositura justifica que considera a necessidade de produção de iniciativas que canalizem, cada vez mais, importantes volumes de recursos financeiros para que o governo, fortalecendo ações de luta contra a Covid-19.