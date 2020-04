Repasse do fundo eleitoral no combate ao Covid-19 divide opiniões

Manaus – O debate sobre o possível repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), que destinaria cerca de R$2 bilhões, para ações de combate à pandemia de Covid-19 está longe do fim. Parlamentares federais e estaduais, entidades públicas e a sociedade civil, defendem suas posições, todos envoltos a incertezas sobre o custeio das campanhas municipais, prevista para outubro e o avanço da doença no País.

Os impactos causados pelo contágio do coronavírus, envolvem uma série de problemáticas. Uma delas é a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que detém um limite de recursos financeiros, humanos e insumos.

O ministro da Saúde (MS), Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o SUS "entrará em colapso", até o final de abril, devido ao avanço do vírus. "As pessoas confundem colapso com sistemas caóticos. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, ter o plano de saúde e a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para se tratar. É o que está acontecendo na Itália", explicou Mandetta.

Por essa razão, uma Ação Popular (AP) criada na 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro (VFRJ), foi transformada em liminar, na semana passada. A intenção era propor a realocação dos R$2 bilhões do FEFC, para aplicação de recurso de combate ao coronavírus como uma alternativa de reversão do colapso do SUS.

Contudo, na terça-feira (31), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), derrubou a liminar da 26ª VFRJ, que concedia um prazo decisório de 96 horas. Na decisão revogada, o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM) deveriam deliberar sobre a liberação da verba.

Deliberação na Câmara

Conforme a Lei 13.488/17, O FEFC, prevê dinheiro para custear as campanhas para a sucessão municipal prevista para outubro. A decisão do TRF-2, no entanto, não impediu que deputados federais apresentassem Projetos de Lei (PL), para realocar a verba de campanhas. Os seis PLS criados sobre a causa, ainda serão despachados para análise das comissões permanentes da Câmara.

O presidente da Casa Rodrigo Maia (MDB), também já se posicionou favorável à iniciativa. Em recentes entrevistas, reafirmou que o governo federal é livre para utilizar os recursos do Orçamento para o combate à pandemia, como por exemplo o uso do Fundo Eleitoral. “A gente precisa entender o tamanho do nosso problema. Todos os Poderes podem dar a sua contribuição: se é no fundo eleitoral ou partidário que se use, mas precisamos entender que a saúde precisa de R$ 150 bilhões”, afirmou Maia.

Parlamentares do AM

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL), utilizou suas redes sociais, para declarar seu posicionamento. "São R$2,5 bilhões e meio serão destinados para a campanha deste ano enquanto nos hospitais pessoas morrem por falta de estrutura, falta de leitos de UTI; profissionais de saúde estão adoecendo e se arriscando sem equipamentos de proteção, sem os EPIs, na tentativa de salvar vidas. Eu sugiro e defendo sim a destinação de todo esse dinheiro público ao combate ao Coronavírus. Que outros políticos tomem o mesmo posicionamento", concluiu Péricles.

Felipe Souza (Patriota), endossa o discurso de realocação da verba. Para o parlamentar, são recursos que podem fazer a diferença e mudar a história da humanidade. “De nada vale todo esse dinheiro investido em campanha, se não houver eleitores ou até mesmo candidatos. Nunca, em tempo algum, na história do país, se fez tão necessária uma ação como essa. São mais de R$2 bilhões de recursos públicos que podem mudar a história da humanidade. Pegar esse dinheiro e investir na saúde, no combate a esse vírus, é dizer sim à vida”, ressaltou o deputado.

Fausto Junior (PV), bem como seus colegas de poder, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), também defende a causa. Ele classifica como “irresponsabilidade”, destinar verbas às campanhas, em meio à um cenário de pandemia e escassez de recursos na saúde. “É uma irresponsabilidade destinar R$ 2 bilhões para campanhas políticas, enquanto faltam recursos para compra de kits para exames de covid-19 à pacientes. Estamos falando de vidas que poderão ser salvas, caso o dinheiro for investido no tratamento dos doentes. Com esse valor é possível adquirir oito mil ambulâncias, 11.173 aparelhos de diagnóstico, 67 mil litros de álcool em gel, além de milhares de kits para diagnóstico do coronavírus”, finalizou o parlamentar.