Hora antes de depoimento, Bolsonaro chama Moro de 'Judas'

depoimento de Moro foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello | Foto: REUTERS/Adriano Machado

O presidente Jair Bolsonaro, em post no Twitter, chamou seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro de “Judas” na manhã deste sábado (2). O vídeo intitulado “Quem mandou matar Bolsonaro?”, em referência à facada que levou de Adélio Bispo durante a campanha eleitoral de 2018. “Os mandantes estão em Brasília?”, escreveu em seu perfil no Twitter. “O Judas, que deporá, interferiu para que não se investigasse?” Moro é esperado na sede da Polícia Federal em Curitiba hoje para prestar depoimento sobre as acusações, feitas por ele ao anunciar que estava deixando o governo, de que Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF.



O depoimento de Moro foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, relator da investigação. Nesta sexta-feira, ele deferiu pedido formulado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e designou três procuradores indicados pela PGR para acompanhar o depoimento do ex-ministro.

*Com informações da Veja